«Фридом Финанс»:Индекс Мосбиржи попытается преодолеть отметку 3500 п.

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

На торгах конца текущей недели наблюдается в целом позитивный внешний фон. S&P500 растет на 0,5% к 17.30 (мск). В Азии наблюдался рост на 0,5-2,3%. На торговой сессии пятницы китайский CSI300 прибавил 2,27%, Nikkei225 в плюсе на 1,63%. На пресс-конференции Джо Байдена не упоминались взаимоотношения США и России, и позиция в отношении Китая осталась неразъясненной, хотя вопросы к президенту касались того, будут ли смягчены или ужесточены меры в отношении китайских компаний.

Цены на нефть растут на 4%, бенефициарами ситуации в Суэцком канале стали как котировки энергоносителей, так и российские активы. Фьючерс на Brent на Мосбирже в районе сопротивления $64,5/баррель. Встреча ОПЕК+ 1 апреля может вернуть котировки в верхнюю часть диапазона $60-70/баррель.

Динамика ОФЗ вновь позитивна. Третий день подряд продолжается «отскок» индекса рублевых гособлигаций RGBI, к вечеру пятницы он достиг 145,7 п. По информации ЦБ доля иностранных инвестиций в российский госдолг снизилась на 0,7% и составила 22,7%. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 мес. выросли до 10,1%. Ожидаем, что после прохождения пика инфляции в марте, они также начнут снижаться.

Рубль укрепляется на 0,5% против доллара, на 0,4% в паре с евро и выглядит лучше других развивающихся валют. Сокращается разрыв в динамике валют, который возник в начале недели, когда санкционная риторика оказалась в центре внимания. К концу недели объемы торгов в паре доллар-рубль сократились. Это может указывать на постепенное сокращение продаж рубля со стороны нерезидентов. Ожидаем, что рубль в ближайшую неделю продолжит сокращать отставание от валют развивающихся рынков, но с учетом волатильности в нефти, пространство для укрепления рубля в среднесрочной перспективе ограничено. Всё же, если санкционных действий в ближайшие недели не последует, ставки на ослабление рубля будут уменьшаться.

Индекс Мосбиржи тестирует сопротивление 3500 п., прибавляя 1,7% к 17.30 (мск). Лучше рынка – компании нефтегазового сектора и металлурги. Из корпоративных событий выделим возможность выплаты ЛСР дивидендов за второе полугодие 2020 год в размере 39 рублей на акцию. "ФСК ЕЭС" получила чистую прибыль по МСФО за 2020 год в размере 59,4 млрд рублей, что на 31% меньше, чем годом ранее.

В начале следующей недели индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше 3500 п., если ему это удастся, актуальным станет диапазон 3500-3600 п. В понедельник рубль испытает поддержку при уплате организациями налога на прибыль, актуальным диапазоном на начало недели выглядит 75-76,5 руб./$ и 88,5-90 руб./евро. В дальнейшем при отсутствии внешнего негатива рубль может стремиться к уровню 74,4 за доллар.