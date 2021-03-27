Комментарии «Фридом Финанс»: История в Суэцком канале продолжается Георгий Сурков, аналитик «Фридом Финанс»: Торги 25 марта американские фондовые площадки впервые за три сессии завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 вырос на 0,52%, до 3909 пунктов, Dow Jones прибавил 0,62%, NASDAQ поднялся на 0,12%. Наилучшую динамику продемонстрировали финансовый (+1,58%) и промышленный сектора (+1,56%). Среди аутсайдеров оказались телекомы (-0,33%) и компании ИТ-сектора (-0,07%).



· Ресторанная сеть Darden Restaurants (DRI: +8,19%) опубликовала сильные результаты за 3-й финансовый квартал 2021 года. Разводненная прибыль на одну акцию превысила консенсус-прогноз на 40,2% и составила $0,98.



· Ретейлер одежды Gap (GPS: +5.01%) заявил о продаже бренда детской одежды Janie and Jack компании Go Global Retail. Сумма сделки не разглашается.



· Медиа-компания ViacomCBS (VIAC: -5,35%) в начале недели заявила о намерении разместить обыкновенные акции класса B и конвертируемые привилегированные акций серии А на сумму $3 млрд. Привлеченные средства будут направлены на финансирование капитальных затрат. Котировки продолжили падение и за неделю скорректировались на 33,41%.



Мировые фондовые рынки демонстрируют позитивную динамику. Европейские площадки показывают рост после сильного старта торговой сессии в Азии. Фьючерсы на индексы США также укрепляются на фоне роста компаний циклических секторо. Доходности 10-летних трежерис США возобновили позитивную динамику и в моменте прибавляют 1,43%. Опасения в отношении третей волны COVID-19 в странах ЕС сохраняются, стремительный рост заболеваемости наблюдается в Германии, Франции и Италии, но движение котировок все еще отражает оптимизм в отношении проводимой вакцинации. Доллар США за минувшую ночь достиг многомесячного максимума. Нефть марки WTI продолжает демонстрировать рост после ночных потерь и в моменте торгуется на отметке $59,78, но котировки все еще остаются под давлением ввиду того, что на разгрузку массивного контейнеровоза, блокирующего Суэцкий канал, могут потребоваться недели. Мы ожидаем, что рост бумаг циклических секторов продолжится, а на фоне возобновленного повышения доходностей трежерис финансовый сектор также будет укрепляться.



· Азиатские фондовые площадки показали разнонаправленную динамику. Китайский CSI 300 прибавил 2,27%, японский Nikkei 225 вырос на 1,56%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,57%. Европейский EuroStoxx 50 повышается на 0,53%.



· Аппетит к риску у участников рынка растет. Ставка по 10-летним трежерис укрепилась до 1,65%. Золото торгуется на уровне $1725. Серебро показывает рост на 0,88%, до $25,26.



Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3900–3950 пунктов.



26 марта будут опубликованы ежемесячные данные по индексу личных потребительских расходов (PCE). Консенсус рынка находится на уровне 1,5%, что соответствует фактическому уровню февраля.



Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 68 из 100, но по-прежнему отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Тем не менее опасения относительно новой волны COVID-19 в Европе, роста инфляции и доходностей трежерис во второй половине весны оказывают негативное влияние на данный показатель.



Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. «Медвежья» дивергенция по индикатору RSI продолжает обусловливать краткосрочную склонность индекса широкого рынка к коррекции. Тем не менее позитивным сигналом в ближайшей перспективе является вчерашний отскок от 50-дневной скользящей средней на уровне 3870 пунктов.

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