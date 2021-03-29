ИАЦ «Альпари»: Дорожающая нефть защищает рубль от падения

В пятницу, 26 марта, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль просела на 0,73%, до 75,65 руб., евро/рубль — на 0,52%, до 89,24 руб., фунт/рубль — на 0,31%, до 104,34 руб.

В течение дня пара доллар/рубль торговалась в ценовом диапазоне 75,60-76,20 руб. Рубль укрепился к доллару США сильнее всех из-за его ослабления на глобальном валютном рынке, а также резкого роста нефтяных котировок.

Цена на нефть марки Brent подскочила более чем на 4% из-за опасений, что на освобождение контейнеровоза Ever Given, блокирующего Суэцкий канал, может потребоваться несколько недель, что приведет к сокращению поставок сырой нефти и нефтепродуктов.



Сотни судов стоят в очереди на прохождение канала. Если операция по снятию с мели затянется на пару недель, то из-за блокировки Суэцкого канала могут пострадать нефтеперерабатывающие заводы, которые зависят от поставок ближневосточной нефти. В Европе возможен дефицит электроники и других товаров, импортируемых из Азиатско-Тихоокеанского региона.

В понедельник, 29 марта, на торгах в Азии Brent стоит $63,68 за баррель. Основные валюты показывают смешанную динамику по отношению к доллару США. Экономический календарь на понедельник пустой. На рынки продолжит оказывать влияние ситуация в Суэцком канале и новости о локдаунах в ЕС.

На уровне 75,60 руб. образовалась сильная поддержка. Так как выходные прошли спокойно, то на растущих ценах на нефть в понедельник продавцы могут проверить ее на прочность. При успешной попытке пройти уровень, падение доллара продолжится до отметки 75 руб. Повышение пары доллар/рубль выше 76,25 руб. усилит давление на рубль, открыв дорогу покупателям к уровню 77,50 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»