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ПСБ: По итогам прошлой недели цены ОФЗ выросли

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ:
 
В пятницу доходность 10-летних ОФЗ 26235 снизилась до 7,02% годовых (-10 б.п.). В конце недели рублевые облигации полностью отыграли снижение цен, которое происходило в понедельник-вторник на фоне ослабления спроса на риск ЕМ из-за событий в Турции. По итогам недели доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 8 б.п. Позитивный настрой в отношении ОФЗ был поддержан отменой аукционов Минфина РФ в среду, а также снижением накала антироссийской риторики со стороны США.

На этой неделе Минфин РФ представит план размещения ОФЗ на второй квартал. За январь-март ведомство разместило новый госдолг на 0,4 трлн руб. при плане в 1,0 трлн руб. Скорее всего, во втором квартале Минфин также будет гибко реагировать на рыночную конъюнктуру, делая ставку на снижение стоимости заимствований. Реалистичный план размещения оцениваем в 0,4 – 0,6 трлн руб.

На этой неделе ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,00 – 7,25% годовых. Умеренное давление на рынок может оказать снижение нефтяных цен и ослабление спроса на активы развивающихся стран из-за третьей волны коронавируса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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