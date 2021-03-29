ПСБ: Чистая прибыль ФСК ЕЭС по МСФО в 2020 г. снизилась до 59,4 млрд руб.

- Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как противоречивые
- Ожидаем снижения доллара к нижней границе диапазона 75-77,5 рубля
- Ожидаем удержания индекса МосБиржи в верхней границе диапазона 3400-3500 пунктов
- На сегодня для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон 7,00 – 7,25% годовых
Чистая прибыль ФСК ЕЭС (ДЕРЖАТЬ) по МСФО в 2020 г. снизилась до 59,4 млрд руб., скорректированная EBITDA - до 133 млрд руб. (НЕГАТИВНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: Среди основных факторов, оказавших влияние на финансовый результат, отметим снижение выручки от технического присоединения ФСК ЕЭС. Также влияние оказали снижение нерегулярных доходов в виде штрафных санкций, увеличение операционных расходов в основном за счет роста амортизационных отчислений в результате ввода новых мощностей и реализацией мероприятий по предупреждению распространения коронавируса. Ожидаем, что в 2021 году компания улучшит финансовые результаты на фоне восстановления деловой активности в экономике и спроса на ее услуги.
ПАО «Промсвязьбанк»