Комментарии

ПСБ: Чистая прибыль ФСК ЕЭС по МСФО в 2020 г. снизилась до 59,4 млрд руб. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как противоречивые

Ожидаем снижения доллара к нижней границе диапазона 75-77,5 рубля

Ожидаем удержания индекса МосБиржи в верхней границе диапазона 3400-3500 пунктов

На сегодня для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон 7,00 – 7,25% годовых Чистая прибыль ФСК ЕЭС (ДЕРЖАТЬ) по МСФО в 2020 г. снизилась до 59,4 млрд руб., скорректированная EBITDA - до 133 млрд руб. (НЕГАТИВНО) НАШЕ МНЕНИЕ: Среди основных факторов, оказавших влияние на финансовый результат, отметим снижение выручки от технического присоединения ФСК ЕЭС. Также влияние оказали снижение нерегулярных доходов в виде штрафных санкций, увеличение операционных расходов в основном за счет роста амортизационных отчислений в результате ввода новых мощностей и реализацией мероприятий по предупреждению распространения коронавируса. Ожидаем, что в 2021 году компания улучшит финансовые результаты на фоне восстановления деловой активности в экономике и спроса на ее услуги. ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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