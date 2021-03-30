«Фридом Финанс»: Инвесторы ждут новостей налоговой реформы

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 26 марта американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 вырос на 1,66%, до 3933 пунктов, NASDAQ повысился на 1,24%, а Dow Jones поднялся на 1,39%. Позитив был обусловлен ожиданием подробностей плана инфраструктурных реформ Байдена, а также небольшим снижением опасений относительно ускорения инфляции. Технологический сектор оказался в числе лидеров роста, прибавив 2,54%. В минусе закрылся только сектор коммуникаций (-0,34%), что стало следствием распродажи акций ViacomCBS и Discovery.

L Brands (LB: +3,7%), владеющая брендом Victoria’s Secret, улучшила прогноз EPS за первый квартал на 50% благодаря росту потребительских расходов.

Производитель электрокаров NIO (NIO: -4,8%) объявил о временной остановке одной из сборочных линий в связи с дефицитом микрочипов.

Microsoft (MSFT: +1,8%) ведет переговоры о приобретении сервиса голосовых чатов Discord. Объем сделки может превысить $10 млрд.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Одной из наиболее обсуждаемых тем в выходные стала новость о ликвидации позиций инвестфонда Archegos Capital Management, которая привела к обвалу акций некоторых китайских компаний и представителей американской медиаиндустрии. Пока до конца неясно, закрыл ли фонд все запланированные позиции, однако полагаем, что этот фактор не окажет существенного влияния на сегодняшний ход торгов на широком рынке.

Танкер Ever Given удалось снять с мели в Суэцком канале, но грузоперевозки пока не возобновлены. Сбои в мировых цепочках поставок могут негативно отразиться на результатах отчетности некоторых компаний, но влияние этого фактора на широкий рынок ограничено.

Доходности 10-летних трежерис на прошлой неделе стабилизировались, однако в ближайшие дни их динамика будет зависеть от новостей о планах президента Байдена относительно инфраструктурных расходов. Подробная информация по этому поводу должна появиться 31 марта. Внимание участников рынка будет сконцентрировано на вопросах повышения налогов. Соответствующие риски, на наш взгляд, не учтены в текущих ценах акций, так как власти США пока не конкретизировали свои планы в этом отношении. Рекомендуем инвесторам проявлять осторожность и продолжать пристально следить за динамикой 10-летних трежерис.

Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в зеленой зоне. Китайский CSI 300 прибавил 0,18%, гонконгский Hang Seng потерял 0,05%, японский Nikkei поднялся на 0,71%. Европейский EuroStoxx 50 прибавляет 0,2%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется в области 1,65%. Фьючерс на нефть Brent держится выше $64. Золото дешевеет до $1725.

Ожидаем, что S&P 500 проведет предстоящую сессию в диапазоне 3930-3980 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 65 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса ослабевает благодаря продолжающейся вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в растущем тренде. Отскок от 50-дневной скользящей средней, начавшийся в четверг, продолжился в пятницу, и индекс широкого рынка вплотную подошел к историческому максимуму. Индикаторы подтверждают силу покупателей, однако для сохранения восходящего импульса необходимо преодолеть уровень 3980 пунктов. В этом случае следующей целью для «быков» станет психологически значимая отметка 4000 пунктов.

Во вторник, 30 марта, о результатах за четвертый квартал 2020 финансового года отчитается крупный производитель одежды для фитнеса Lululmeon Athletica (LULU). Инвесторы возлагают на этот релиз большие надежды. Обновление прогнозов Lululemon в середине января подтвердило, что в течение всего сезона праздничных покупок в ноябре и декабре продажи компании оставались высокими.

Lululemon добилась успеха в прошлом году благодаря выпуску новых, ставших популярными товаров, а также за счет высокоэффективной онлайн-платформы продаж. Инвесторы рассчитывают, что признаков снижения рентабельности отчетность не отразит. Маржа валовой прибыли в прошлом квартале выросла до 56% и способна увеличиваться до конца 2021 года. В результатах Lululemon также могут отразиться проблемы с доставкой, о которых ранее отчиталась Nike и которые привели к снижению ее продаж за декабрь. Инвесторы также ожидают от Lululemon прогноза на текущий финансовый год.

В среду, 31 марта, отчет за первый квартал 2021 года представит Micron (MU) — один из крупнейших в мире производителей элементов памяти DRAM и NAND. Консенсус-прогноз Factset предполагает рост выручки компании на 29% г/г, до $6,2 млрд, что соответствует недавно обновленному прогнозу менеджмента компании. Общерыночные ожидания закладывают увеличение non-GAAP EPS на 110%, до $0,95. Главным драйвером роста финансовых показателей будет сегмент DRAM: доходы от него должны повыситься на 40%, тогда как выручка от сегмента NAND, как ожидается, вырастет лишь на 5,5%. С учетом недавнего обновления прогноза на первый квартал мы ожидаем лишь незначительное превышение фактическими результатами ожидавшихся. Полагаем, что сильный ценовой тренд в подсегменте DRAM сохранится до конца года, рассчитываем на улучшение динамики в направлении NAND на фоне высокого спроса и сохраняющегося дефицита полупроводников. В фокусе внимания инвесторов будет прогноз выручки и прибыли до конца года. Мы ждем подробностей, касающихся стратегии развития, на фоне недавней новости о создании Samsung экспериментального 256-Мбит массива памяти SRAM на базе 3-нм техпроцесса.

Также 31 марта квартальный отчет опубликует крупнейшая сеть аптек Walgreens Boots (WBA). Инвесторы ожидают роста выручки на 1,9% г/г, до $36,5 млрд, при падении EPS Non-GAAP на 25,6%, до $1,13. Перспективу продажи (дивестиции) части оптового бизнеса компании инвестсообщество оценивает положительно. Несмотря возможное снижение совокупной выручки, фокусировка бизнеса на ретейл-сегменте способна повысить эффективность операционной деятельности в 2021 году. Компания вступила в конкурентную борьбу с фармацевтическим бизнесом Amazon (AMZN), предложив клиентам в США услуги экспресс-доставки в рамках программ Instacart и Instacart Express. Аналитики отмечают потенциал роста выручки Walgreens Boots из-за распространения вакцины от COVID-19. По состоянию на конец февраля компания поставила в 43 штата 5 млн вакцин.