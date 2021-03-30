ИАЦ «Альпари»: В течение этой недели индекс РТС может провести торги в коридоре 1450-1500 пунктов

«НОВАТЭК»

Совет директоров компании 29 марта утвердил повестку дня назначенного на 23 апреля годового общего собрания акционеров, в которой имеется вопрос о согласии акционеров на совершении сделки по привлечению внешнего финансирования масштабного проекта «Арктик СПГ 2». Сегодня была объявлена цена выкупа акций для акционеров, которые проголосуют на годовом общем собрании против данной сделки, в размере 1256 руб. за акцию. Эта цена почти на 17% ниже текущей рыночной цены акции компании на Московской Бирже, что может стать причиной краткосрочного понижения котировок акций эмитента. В долгосрочном аспекте акции «НОВАТЭКа» благодаря его информационной прозрачности и успешно реализуемым масштабным проектам, не теряют инвестиционной привлекательности, наша целевая цена по акции эмитента в полугодовом горизонте составляет 1600 руб.

«Норильский никель» и «РУСАЛ»

Совет директоров компании 29 марта рассматривает сегодня вопрос об изменении дивидендной политики до 2030 года в связи с обновлением инвестиционной стратегии эмитента. Для акционеров это может означать, что компания уменьшит размер дивидендных выплат в целях увеличения инвестиций. Напомним, что эмитент за 9 месяцев 2020 года направил на дивиденды около $1,2 млрд в долларовом эквиваленте, а по итогам всего года планировалось направить на дивиденды около $3,5 млрд, но теперь эта сумма будет пересмотрена. Уменьшение дивидендов «НорНикеля» - достаточно неприятная новость для компании «Русал» как для крупного акционера компании, владеющего 27,8% её акций. Однако похоже, что негатив от объявления повестки дня совета директоров компании уже был отыгран на прошлой неделе, и на этой возможен коррекционный рост – как в акциях «НорНикеля», так и его акционера «Русала»; наша целевая цена по акции «НорНикеля» с горизонтом в полгода составляет 24 000 руб., по акциям «Русала» - 48 руб. за бумагу.

«Транснефть»

Трубопроводная корпорация «Транснефть» опубликует 29 марта отчётность по МСФО за 2020 год. Консенсус аналитиков ожидает, что консолидированная выручка корпорации по итогам 2020 года сократится на 11% до 950,8 млрд руб., что отчасти закономерно в связи с падением цен на нефть и участием России в беспрецедентном сокращении добычи «чёрного золота в рамках ОПЕК+, что привело к сокращению отгрузки нефтяниками добытой нефти в трубопроводную систему «Транснефти». Однако уже в 2021 году компания прогнозирует рост выручки по МСФО на 4% по сравнению с 2020 годом. Наша целевая цена по привилегированной акции «Транснефти» составляет 150 000 руб., мы полагаем, что акции достаточно справедливо оценены рынком.

Ozon

Крупнейший российский интернет-ретейлер Ozon 30 марта опубликует отчётность по МСФО за 2020 год и проведёт телефонную конференцию для инвесторов. Хотя чистая прибыль компании, по прогнозам аналитиков, в 2020 году осталась отрицательной, компания благодаря очень сильным операционным результатам может нарастить выручку более чем до 100 млрд руб. Кроме того, компания может показать положительный операционный денежный поток по итогам года. Наша целевая цена по депозитарным распискам ретейлера составляет 4300 руб. в годовом горизонте.

Мы полагаем, что в течение этой недели индекс РТС может провести торги в коридоре 1450-1500 пунктов, а индекс МосБиржи — в диапазоне значений 3520-3570 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»