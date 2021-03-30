ИАЦ «Альпари»: На рынке снова позитив

Отечественный фондовый рынок в последний понедельник марта держится в плюсе — инвесторы постепенно покупают, хотя, стоит признать, что на площадках все еще слишком много эмоций. Нефть сегодня крайне волатильна, чем, видимо, нервирует инвесторов, в доллар все так же силен на мировой арене. Индекс МосБиржи вырос к 3522 пунктам, что на таком хрупком внешнем фоне довольно высоко, и может направиться к 3530 пунктам. Индекс РТС укрепился к 1464 пунктам, здесь дело большей частью в валютной качке. Краткосрочно, валютный индикатор способен торговаться в рамках 1450-1470 пунктов.

Очень хорошо сегодня выглядят акции «НорНикеля» за счет корпоративных новостей. Менеджмент компании выступил с предложением рассмотреть возможность выплаты дивидендов в размере 50-70% от свободного денежного потока компании. Эту инициативу должен одобрить или отклонить совет директоров, но чисто теоретически она выглядит вполне симпатично. Возвращение к конструктивному диалогу по дивидендам порадовало участников торгов. Акции «НорНикеля» поднялись к 23092 руб., ранее они успешно реализовали цель продаж на уровне 21000 руб. Теперь при наличии фундаментального катализатора бумага может закрепиться над 23125 руб., откуда откроется дорога к 24000 руб.

Акции «Россетей» в понедельник возглавили список аутсайдеров. После отскока на прошлой неделе положительный импульс сохранить в силе, похоже, не удалось, и бумага вернулась в среднесрочный нисходящий канал, в котором находится с 17 февраля. В случае нейтральных рыночных настроений акции могут консолидироваться в пределах 1,4930-1,5400 руб., в случае активизации продаж направятся к 1,4538 руб.

В золоте сплошной минор — альтернатив нет, потому что доллар снова обновляет 4-месячные максимумы, а золото всегда идет в противоположном от бакса направлении. Тройская унция по $1705 тянет за собой акции «Полюс Золота», которые близки к ретесту предыдущего минимума на 13617 руб.

Доллар США к вечеру понедельника умерил натиск и торгуется по 75,76 руб., сохраняя за собой торговый коридор в пределах 75-77 руб. Евро стоит 89,28 руб., почти вернулся к уровням старта сегодняшней сессии, но все еще остается в границах 89-91 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»