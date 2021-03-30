«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Qiwi и Распадской

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась на положительной территории. Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали акции Русала (+5,34%). В аутсайдерах оказались бумаги Россетей (-1,55%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 75-76.

В совете директоров Норникеля (+3,87%) обсудили дивидендную политику. Программа капитальных вложений компании до 2030 года предусматривает инвестиции в объеме 2 трлн руб. На этом фоне дивидендный поток может сократиться минимум на 30-40%. Долгосрочно компания готова перечислять в виде дивидендов 50-70% свободного денежного потока. Это обеспечит увеличение выплат после 2025 года. Кроме того, Интеррос может выкупить долю у Русала (+5,34%), что компенсирует объем выпадающих дивидендов. Для миноритариев новость неприятна, но ожидаема, поэтому считаем, что основной негатив, связанный с сокращением дивиденда, отыгран.

GV Gold отменила IPO. Официальной причиной названы неудовлетворительные рыночные условия. Острой нужды в дополнительных средствах компания не испытывает, поэтому может быть заинтересована в наиболее высокой оценке бизнеса. Это уже не первый случай отмены IPO.

Распадская (+4,36%)отчитается за 2020 год по МСФО. Выручка компании, по прогнозу, превысит $600 млн, EBITDA составит $250 млн. Консенсус-прогноз прибыли отсутствует, однако предполагается, что она будет не менее $170 млн. Во втором полугодии позитивное влияние на показатели компании оказывала конъюнктура цен на уголь.

Qiwi plc (+1,23%) представит результаты за 2020-й по МСФО. Прогноз выручки предполагает ее снижение на 33% г/г, до 26,1 млрд руб., при EBITDA 13,2 млрд руб. Консенсус закладывает прибыль на уровне 9 млрд руб. Компания недооценена рынком по мультипликатору Р/Е, который составляет 5,7 на 2021 год. Снижение котировок практически отыграно, цель по акции — 900 руб.

Ожидаем рост в пределах 1%. Внешний фон спокоен. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 75,00-76,00. Индекс Мосбиржи ориентировочно проведет день в пределах 3500-3550 пунктов.