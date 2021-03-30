ПСБ: Рынкам не хватает идей

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В начале недели мировые рынки не могут определиться с направлением дальнейшего движения на противоречивом внешнем фоне.

С одной стороны их поддерживают ожидание восстановления мировой экономики. Активное распространение вакцины в США дает надежду на победу над пандемией, переход экономики страны в привычное русло и ее активное восстановление. Данный фактор способствует покупкам в рисковых активах, даже несмотря на сложности с коронавирусом в Европе, где правительства вынуждены были ужесточить карантинные ограничения на фоне начала третьей волны пандемии. Однако данный фактор не сказывается даже на европейских индексах.

С другой стороны, инвесторы внимательно следят за возобновившемся ростом доходности американских казначейских облигаций, которые вновь вышли к максимумам более чем за год, установленным на прошлой неделе. Рост инфляционных ожиданий и доходности облигаций, несмотря на все заверения представителей ФРС о сохранении мягкой денежно-кредитной политики и программ количественного смягчения продолжительное время, заставляют думать инвесторов о возможном более раннем ужесточении монетарной политики в США. Это, как минимум сдерживает покупки, а как максимум – способствует фиксации прибыли по длинным позициям на перегретых рынках.

При этом инвесторы ожидают новостей по новому плану стимулирования американской экономики, направленного на инфраструктуру, который президент Байден должен представить в среду. Это может стать еще одним поводом для улучшения ожиданий инвесторов по динамике американской и мировой экономик. Но при этом, он представляет из себя дополнительные расходы, а значит будет поддерживать рост инфляционных ожиданий.

Если же говорить о настроениях на рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. Азиатские площадки демонстрируют восходящую динамику прибавляя в пределах 1,7%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются над уровнями закрытия понедельника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2%, отступив в район 64,8 доллара за баррель. Отметим, что в ходе сессии внимание инвесторов привлечет публикация данных по индексу потребительского доверия в США, который выйдет в 17.00 мск.

По итогам понедельника индекс МосБиржи поднялся на 1,1%, закончив сессию в районе 3530 пунктов. Сегодня с утра ожидаем, что российский рынок попытается продолжить рост и сделает шаг в середину диапазона 3500-3600 пунктов. Однако в ходе сессии возможна активизация продаж в российских акциях на ухудшении внешней конъюнктуры, в результате чего утренний рост будет скомпенсирован и индекс МосБиржи к концу торгов закрепится на отрицательной территории.

В понедельник доллар к российской валюте практически не изменился, евро снизился на 0,3%. Сегодня на утренней сессии рубль предпринимает попытки продолжения восстановления, в результате чего пара доллар/рубль отступила в район 75,5 рубля. В дальнейшем, учитывая уровни рынка энергоносителей, и несмотря на возможное движение цен на нефть в сторону отметки 63 доллара за баррель, рубль может удержать позиции в нижней половине нашего целевого диапазона 75-77,5 рубля и сделать шаг к его нижней границе.