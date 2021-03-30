ПСБ: Настроения на рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные

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НорНикель (ПОКУПАТЬ) предлагает акционерам новую формулу дивидендов (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Если сделать допущение, что с 2021 г. НорНикель перейдет к дивидендным выплатам по новой схеме (50-75% свободного денежного потока), то в таком случае акционеры смогут рассчитывать на выплаты 358-538 руб. на акцию. По нашей оценке, в 2021 г. FCF компании сократится с 6,6 млрд долл. до 1,5 млрд долл. вследствие фактической компенсаций ущерба из-за аварий и роста инвестиционных расходов с 1,8 млрд долл. до 3-3,4 млрд долл. Участники рынка опасались принятия решения по снижению дивидендных выплат по итогам 2020 г., однако вопрос о минимизации дивидендов не обсуждался. Мы считаем, что отсутствие информации о снижении дивидендных выплат компании за 2020 г. - позитивный момент. Вместе с тем, мы отмечаем риски существенного снижения дивидендов в 2021 г. в случае утверждения новой формулы расчета. При этом мы ожидаем восстановления свободного денежного потока в 2022 г. и полагаем, что в долгосрочной перспективе компания сохранит инвестиционную привлекательность. Мы подтверждаем нашу рекомендацию «покупать» с целевой ценой 27214 за акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»