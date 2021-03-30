ПСБ: НорНикель предлагает акционерам новую формулу дивидендов

Менеджмент НорНикеля предложил Совету директоров изменить дивидендную политику, а также представил долгосрочную инвестиционную программу. Участники рынка опасались принятия решения по снижению дивидендных выплат по итогам 2020 года, однако вопрос о минимизации дивидендов не обсуждался. В моменте считаем эту новость позитивной для бумаг НорНикеля. Однако если будет утверждена новая формула дивидендов, по нашей оценке, выплаты могут снизиться с 2223 руб./акцию (совокупный дивиденд по итогам 2020 г.) до 358-538 руб./акцию в 2021 г.

29 марта Совет директоров НорНикеля обсудил новую дивидендную политику, а также инвестиционную стратегию компании на ближайшие 10 лет. Менеджмент ГМК предложил Совету директоров изменить дивидендную формулу и направлять на дивиденды 50-75% свободного денежного потока.

В соответствии с текущим акционерным соглашением, действие которого заканчивается в 2023 г., НорНикель направляет на годовые дивиденды 60% EBITDA при коэффициенте долг/EBITDA ниже 1,8х. В случае если долговая нагрузка превышает 2,2х, то на выплаты должно идти 30% прибыли до вычета налога, расходов по процентам и амортизации, но не менее 1 млрд долл. Согласно этой формуле, НорНикель может направить на итоговые дивиденды за 2020 г. 3,5 млрд долл. (без учета промежуточных выплат прошлого года в размере 1,2 млрд долл.) или около 1600 руб. на акцию.

Если сделать допущение, что с 2021 г. НорНикель перейдет к дивидендным выплатам по новой схеме (50-75% свободного денежного потока), то в таком случае акционеры смогут рассчитывать на выплаты 358-538 на акцию. Это будет обусловлено ожидаемым снижением свободного денежного потока компании.

ПАО «Промсвязьбанк»