«Фридом Финанс»: Доходности трежерис стремительно растут

Георгий Сурков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 29 марта американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. Индекс S&P 500 опустился на 0,09%, до 3971 пунктов, NASDAQ скорректировался на 0,60%, а Dow Jones поднялся на 0,30%. Повышенная волатильность накануне была обусловлена, с одной стороны, маржин коллом крупного хедж-фонда Archegos Capital Management, что повлекло за собой ряд блоктрейдов на сумму более $20 млрд, а с другой стороны, новостями о возобновлении движения в Суэцком канале. В числе лидеров роста оказались сектора коммунальных услуг (+1,07%) и нециклических потребительских товаров (+1,03%). Отток капитала продемонстрировали энергетический и финансовый сектора, которые консолидировались на 1,26% и 0,93%, соответственно.

Facebook (FB: +2,8%) совместно с Google объявили о планах по прокладке подводных кабелей между США и странами Юго-Восточной Азии;

Американский оператор казино и спортивных ставок Penn National Gaming (PENN: -7,8%) обвалился после пессимистичных заявлений нью-йоркских политиков о перспективах легализации онлайн-ставок в штате;

Credit Suisse (CS: -11,5%) предупредил инвесторов о серьезных убытках после маржин колла Archegos Capital Management.

Сегодня мировые фондовые площадки продолжают демонстрировать смешанную динамику. Европейские акции торгуются выше вчерашних уровней на фоне выхода данных об экономических настроениях в еврозоне, которые превзошли ожидания участников рынка. В то же время темпы распространения COVID-19 продолжают ускоряться в Германии и Франции, что может оказать давление на рост котировок.

Фьючерсы на американские индексы также торгуются разнонаправленно: S&P 500 и Dow Jones демонстрируют укрепление, в то время как NASDAQ в моменте падает на 0,43% ввиду планов Белого дома по повышению налогов, которые должны принести государству более $3 трлн. Инвесторы также ожидают новостей об очередном пакете фискальных стимулов от президента Байдена в среду 31 марта, который будет направлен на развитие инфраструктурных проектов и может превысить $4 трлн. Настроение участников рынка поддерживаются исследованиями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые показывают, что вакцины от Pfizer и Moderna могут обеспечить защиту до 90%.

Доходности 10-летних трежерис после недельного отката начали стремительно повышаться и до открытия торговой сессии в моменте демонстрировали рост до 1,77%, обновив годовой максимум. На графическом представлении повышение доходностей выливается в удлинение участка кривой; тем самым формируется более «крутая» кривая доходности трежерис, что отражает ускорение темпов экономического роста и инфляции.

Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в зеленой зоне. Китайский CSI 300 прибавил 0,95%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,84%, японский Nikkei поднялся на 0,16%. Европейский EuroStoxx 50 прибавляет 0,50%.

Аппетит к риску растет. Доходность по 10-летним трежерис в моменте укрепляется до 1,77%. Фьючерс на нефть марки Brent держится выше $64, но демонстрирует падение на 0,46%. Золото по-прежнему снижается и на данный момент торгуется на уровне $1694. Фьючерсы на индекс Russell 2000 растут на 0,46% после вчерашней коррекции.

Ожидаем, что S&P 500 проведет предстоящую сессию в диапазоне 3945–3985 пунктов.

Сегодня будет опубликован ежемесячный индекс Consumer Confidence за март, который измеряет уровень доверия потребителей к экономической активности. Исходя из ожиданий рынка, индекс продемонстрирует рост до 96,9 пунктов против значения 91,3 в феврале.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 66 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии COIVID-19 ослабевает благодаря продолжающейся вакцинации.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка практически протестировал исторический максимум, однако справиться с сопротивлением пока не удалось. Для сохранения восходящего импульса необходимо преодолеть уровень 3980 пунктов. В этом случае следующей целью для «быков» станет психологически значимая отметка 4000 пунктов.

Сегодня о результатах за четвертый квартал 2020 финансового года отчитается крупный производитель одежды для фитнеса Lululmeon Athletica (LULU). Инвесторы возлагают на этот релиз большие надежды. Обновление прогнозов Lululemon в середине января подтвердило, что в течение всего сезона праздничных покупок в ноябре и декабре продажи компании оставались высокими. Участники рынка ожидают выручку в размере $1,66 млрд при разводненной прибыли на одну акцию на уровне $2,48.