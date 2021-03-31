ПСБ: Распадская объявила финансовые результаты за 2020 г. по МСФО

ПАО «Распадская» представила ожидаемо слабые финансовые результаты за 2020 г. Ключевые показатели продемонстрировали отрицательную динамику: во многом это связано с падением спроса на продукцию компании и снижением цен на уголь. В дальнейшем мы ожидаем улучшения рыночной конъюнктуры, что поддержит финансовые и операционные результаты Распадской.

По итогам 2020 г. выручка компании сократилась на 38%, до 619 млн долл. Объем реализации угольной продукции Распадской снизился на 9% относительно 2019 г. Чистая прибыль Распадской упала на 15%, до 177 млн долл. Показатель EBITDA сократился на 59%, до 197 млн долл. При этом рентабельность по EBITDA снизилась до 31,8% по сравнению с 48% годом ранее. Свободный денежный поток сократился на 57% г/г и составил 123 млн долл.

Отрицательная динамика ключевых показателей во многом обусловлена снижением спроса на уголь со стороны крупнейших металлургических предприятий, что в свою очередь оказало давление на цены. Так, средневзвешенная цена реализации угольного концентрата в 2020 г. упала на 41% и составила 52,6 долл./т против 89,9 долл./т годом ранее. При этом вследствие ослабления рубля себестоимость производства Распадской в 2020 г. снизилась на 13%, до 27 долл./т.

На наш взгляд, положительным шагом в развитии компании является приобретение активов Южкузбассугля. В результате этой сделки, состоявшейся в конце декабря 2020 г., Распадская становится крупнейшим производителем коксующего угля в РФ, снижает риски бизнеса за счет диверсификации марочного состава углей, а также расширяет клиентскую базу и сортамент готовой продукции.

Мы полагаем, что восстановление спроса в 2021 г. на основную продукцию компании наряду с благоприятной ценовой конъюнктурой окажет поддержку операционным и финансовым результатам Распадской. Кроме того, мы отмечаем низкую себестоимость производства как фактор повышения конкурентоспособности, а также лидирующее положение компании на рынке. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Распадской, которые имеют существенный потенциал роста к нашему целевому уровню в 275 руб. за акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»