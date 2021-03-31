«Фридом Финанс»: Инвесторы проявляют осторожность

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

В начале дня на российском фондовом рынке наблюдался рост, однако в дальнейшем последовала коррекция к значениям торговой сессии понедельника и к 17.30 (мск) индекс Мосбиржи достиг 3510 пунктов по сравнению с 3549 пунктами утром. Одной из причин снижения котировок стал рост доходности трежерис США до 1,77% в течение дня, что, в свою очередь, могло быть обусловлено ожидаемым выступлением Джо Байдена в среду, на котором может быть анонсирован новый план стимулирования объемом $3 трлн. Еще одним фактором, подогревающим рост казначейских облигаций США, является двукратное увеличение количества новых рабочих мест в американской экономике (статистика будет опубликована в пятницу). На этом фоне индекс NASDAQ теряет около 0,7%.

На российском рынке расписки «Яндекс» дешевеют более чем на 1,5% к 17.30 (мск). Европейские бенчмарки растут: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,8%.

Как следствие, валюты развивающихся стран находятся под небольшим давлением доллара США. Ситуация на рынке нефти продолжает ухудшаться: котировки снижаются примерно на 1%, отступив от максимума в районе $65/баррель (Brent). Цена золота теряет в рамках 2% (котировки ниже $1700 за тройскую унцию). Пара USD/JPY пробила сильное сопротивление на уровне 110 йен за доллар. Поведение инвесторов становится более осторожным. S&P500 теряет 0,35%.

На российском рынке акций хорошую динамику демонстрируют металлургические компании — Северсталь (ао), НЛМК и En+ — благодаря росту цен на биржевые металлы. Также лучше рынка торгуются бумаги Аптечной сети 36,6, ГК ПИК (ао) и Детского мир. Аутсайдерами выступают золотодобытчики: Полюс, Polymetal, Petropavlovsk.

Общая чистая выручка QIWI выросла за 2020 год на 12%, до 25,98 млрд. Выручка Транснефти за 2020 год уменьшилась на 9,5%, до 962,4 млрд руб., а чистая прибыль сократилась на 32,7%, до 132,7 млрд руб. Mail.ru Group не планирует выходить из активов, являющихся частью СП со Сбером, хотя циркулировавшие ранее слухи обусловили волатильность расписок компании.

Индекс Мосбиржи продолжает движение в рамках диапазона 3500-3600 пунктов, нижняя граница которого выглядит сильной поддержкой. Рубль в ходе торгов среды будет тяготеть к коридорам 75,4-76,5 по отношению к доллару и 88,7-90,0 по отношению к евро.



