ИАЦ «Альпари»: «Медведи» снова активны на рынке акций

К вечеру вторника российский рынок окунулся в «красное». Индекс МосБиржи снижается к 3518 пунктам — все-таки на неспокойном внешнем фоне рывок через 3500 выглядит избыточным оптимизмом. Краткосрочно рублевый индикатор может торговаться в пределах 3490-3525 пунктов. Индекс РТС снизился к 1458 пунктам и способен оставаться в диапазоне 1445-1460 пунктов.

В хорошем плюсе держатся во вторник акции «ПИКа», обновившие-таки максимум на уровне 890 руб. У девелопера довольно амбициозные рабочие планы, и пока кредитные ставки остаются не очень высокими, здесь все будет неплохо. Бумаги компании могут консолидироваться в пределах 850-890 руб., но при удобном случае пойдут вверх к 900 руб.

Неплохо выглядят расписки TCS, которые предпринимают новую попытку выйти за пределы «боковика» 4198-4596 руб., и, если это удастся, целью покупателей станет рубеж 4625 руб. — мартовский максимум.

Список дневных аутсайдеров все так же возглавляют акции «Полиметалла» на фоне провала цены на золото. Золото дешевеет ввиду натиска доллара, и здесь все очень закономерно. Тройская унция падает к $1683 и может сползти к $1650, но так будет не всегда. Акции «Полиметалла» обновили локальное «дно» около 1452 руб. и стремятся к 1435 руб.

Вечером доллар США растет и торгуется по 76,01 руб., оставаясь в целевом и абсолютно комфортном диапазоне 75-77 руб. На среду Минфин РФ запланировал внутри аукциона по размещению ОФЗ два выпуска к продаже, поэтому рубль может нащупать внутри дня некоторую поддержку. Евро стоит 89,12 руб., здесь рамки коридора сохраняются стабильными в пределах 89-91 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»