Комментарии «Открытие»: Отечественный рынок рассчитывает на преодоление разногласий акционеров ГМК «Норникель» по будущим дивидендам Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research» К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 1,24% до 3533,05 п., а РТС рос на 1,14% до 1466,37 п. Отечественный рынок не стал оглядываться на слабость азиатских индексов, а также дешевеющую нефть. К середине дня рост стал более уверенным благодаря новостям от ГМК «Норникель» и восстановлению котировок нефти. Reuters сообщает, что РФ поддерживает идею сохранения текущих ограничений на добычу в OPEC+ до конца мая, хотя для себя хочет небольшое увеличение объёмов производства. Менеджмент ГМК «Норникель» предложил совету директоров рассмотреть будущие дивидендные выплаты на уровне 50%-70% свободного денежного потока, дабы иметь возможность реализовать инвестиционную программу на 2 трлн рублей до 2030 года. Вероятно, что подобный подход к дивидендной стратегии может устроить основных акционеров. Как минимум, сектор металлов и добычи вышел в лидеры дня, а бумаги ГМК и «РУСАЛа» дорожали более чем на 4%. Лишь сектор электроэнергетики смотрелся слабо. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 49 млрд рублей к середине дня. Рубль лишился поддержки налогового периода и остался наедине с санкционной неопределённостью Рубль игнорировал восстановление нефти и оставался слабым относительно доллара и евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4950 рублей. Ставки MosPrime немного снизились до 4,65% на день, 4,69% на неделю и 4,90% на месяц. После завершения налогового периода рубль остаётся наедине с санкционной неопределённостью. Фундаментальные параметры рубля, включая положительное сальдо текущих операций, пока не интересуют рынок. Текущие доходности в 10-летних казначейских обязательствах США выше регистрируемой инфляции, что является достаточным основанием для капитала не искать риск. Доходности на рынке ОФЗ также выше инфляции и характерны больше для ситуации со ставкой ЦБ РФ на уровне 5,0%-5,5%, но они не покрывают возможную волатильность курса. Пока сохраняется санкционная неопределённость и относительно невысокая доходность рублю будет сложно показывать уверенное укрепление. К 15:15 мск: USD-RUB – 75,91 (+0,33%),

EUR-RUB – 89,46 (+0,25%),

EUR-USD - $1,178 (-0,08%),

GBP-USD - $1,384 (+0,41%),

USD-JPY – 109,63 (-0,04%). Credit Suisse пострадал из-за рискованных инвестиций Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Сектор напитков и продуктов питания лидировал, а вот финансовые услуги оказались аутсайдером дня. Акции Credit Suisse провалились более чем на 10%. Банк предупредил о существенном ударе по результатам I квартала из-за потерь на инвестициях в крупный хедж-фонд, который объявил дефолт из-за принудительного закрытия позиций. Credit Suisse также сообщает, что ситуация могла затронуть несколько других банков. К 15:15 мск: FTSE 100 - 6728,49 п. (-0,18%),

DAX - 14815,17 п. (+0,45%),

CAC 40 - 6012,27 п. (+0,39%). Россия может согласиться на сохранение ограничений добычи OPEC+ до конца мая Новости из Суэцкого канала привели к утреннему снижению котировок нефти. Контейнеровоз Ever Given удалось расположить вдоль канала и частично освободить фарватер для прохода. Однако к середине европейских торгов судно всё ещё не могло двигаться самостоятельно. Впрочем, для нефти это уже не имело большого значения. Утренний пессимизм был перекрыт новостями о том, что РФ поддерживает идею сохранения ограничений производства в OPEC+ до конца мая, хотя и рассчитывает на небольшое увеличение для себя. Перед предыдущим заседанием OPEC+ РФ склонялась к увеличению добычи. Совещание участников соглашения пройдёт 1 апреля. Из позитива со стороны спроса отметим, что в Великобритании в понедельник истёк срок режима «сидим дома», что стало возможным благодаря активной программе массовой вакцинации населения. Однако в остальной Европе до снятия карантинных мер ещё очень далеко, что продолжит оказывать давление на потребление нефти. К 15:15 мск: Brent - $64,84 (+0,64%),

WTI - $61,26 (+0,48%),

Золото - $1723 (-0,54%),

Медь - $8930,96 (-0,42%),

Никель - $16285 (-0,63%). Банки негативно реагируют на снижение доходностей по казначейским обязательствам Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,15% в NASDAQ до 0,6% в Dow Jones на старте дня. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,64%. Это позитивно сказывается на бумагах технологичного сектора. Однако после пятничного рывка вверх, когда S&P 500 поднялся на 1,66%, у инвесторов нет сильных идей для продолжения покупок. Детали нового стимулирующего пакета на $3 трлн будут раскрыты лишь в среду, когда президент США посетит Питтсбург с визитом. Акции ViacomCBS и Discovery торговались в плюсе после распродаж в конце прошлой недели. Согласно некоторым источникам CNBC, данные бумаги попали под принудительное закрытие позиций хедж-фонда Archegos Capital Management. Акции Boeing Co. торговались в плюсе на новостях, что Southwest Airlines заказала ещё 100 самолётов B737 Max. Банки находились под давлением из-за ситуации с Archegos Capital Management. Кроме того, на финансовый сектор оказывает давление снижение доходностей по казначейским обязательствам США. Также на рынке существуют опасения повышенной волатильности из-за балансировки портфелей в конце квартала крупными фондами. Российский рынок может закрыть день существенным ростом благодаря некоторой стабилизации нефти и надежд на преодоление разногласий акционеров ГМК «Норникель» по будущим дивидендам. АО «Открытие Брокер» info4

