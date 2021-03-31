ПСБ: ОФЗ дешевеют, отыгрывая рост доходности облигаций на глобальном рынке

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов во вторник доходность 10-летних ОФЗ 26235 выросла до 7,09% годовых (+5 б.п.). Снижение цен российских облигаций происходило вместе с большинством облигаций развивающихся стран на фоне обновления UST-10 годовых максимумов. Вчера 10-летние гособлигации США поднимались в доходности до 1,77% годовых. Инвесторы ожидают ускорения инфляции и роста долларовых ставок после реализации масштабных бюджетных стимулов в США. Данные ожидания вчера подогрела публикация Индекс доверия потребителей в США за март, который вырос до 109,7 пунктов по сравнению с 91,3 в феврале. Это является максимумом с марта 2020 г.

Минфин РФ объявил, что в среду планирует разместить ОФЗ-ПД 26233 с погашением в июле 2035 г. и ОФЗ-ПД 26236 с погашением в мае 2028 г. Объем размещения не зафиксирован и будет зависеть от рыночного спроса. На ожиданиях предложения нового госдолга доходность ОФЗ-ПД 26233 вчера выросла до 7,26% (+11 б.п.), ОФЗ-ПД 26236 – до 7,06% (+14 б.п.).

Сегодня ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,00 – 7,25% годовых. Движение цен ОФЗ будет зависеть от аппетитов Минфина РФ по размещению нового госдолга и конъюнктуры внешних рынков.

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