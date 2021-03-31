«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность O’KEY

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась с позитивной динамики. Лидерами роста стали акции Аптечной сети 36,6 (+4,44%) и ТКС (+4,02%). Отток капитала продемонстрировали бумаги РуссНефти (-3,73%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 76.

Минфин планирует провести аукцион ОФЗ, и мы полагаем, что он состоится, хотя спрос на облигации пока не восстановился и находится на низком уровне. Минфин, вероятнее всего, не будет выходить с агрессивным предложением, чтобы не стимулировать спекулятивный спрос. Острой потребности в деньгах у бюджета сейчас нет, поэтому скидок более 0,05 п.п. не ожидается. Фактически этот аукцион направлен на изучение интереса к ОФЗ после их сильной коррекции на фоне распродаж. Если удастся разместить бумаги на сумму свыше 50 млрд руб., то это можно будет считать хорошим сигналом для рынка.

O’KEY (+0,40%) отчитается за 2020 год по МСФО. Выручка ретейлера увеличилась на 6%, до 173 млрд руб. EBITDA могла достигнуть 13,7 млрд. руб. Консенсус-прогноз по прибыли нерепрезентативный. Ранее сообщалось о росте сопоставимых продаж на 2,5% и повышении выручки дискаунтера ДА! (входит в состав ГК O’KEY) на 54%, до 25,1 млрд руб. Отмечавшаяся ранее коррекция, на наш взгляд, отыграна, но драйверы для роста не просматриваются, поэтому динамика котировок, вероятнее всего, останется боковой в апреле. Росту препятствует также относительно высокая долговая нагрузка компании (3,8х EBITDA по данным последнего отчета). По итогам 2021 года прогнозируется рост выручки до 181 млрд руб.

По нашим ожиданиям, будет наблюдаться рост рынка в пределах 1%. Внешний фон спокойный. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 75,00–76,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3500–3550 пунктов.