ИАЦ «Альпари»: Рубль крутится вокруг уровня 75,60 руб. за доллар

Во вторник, 30 марта, российская валюта показала смешанную динамику против иностранных валют. Рубль подешевел к доллару США на 0,22%, до 75,85 руб., к фунту — на 0,01%, до 104,19 руб. к евро он подорожал на 0,12%, до 88,91 руб. на фоне ослабления единой валюты на рынке.

Рубль начал торговую сессию с укрепления, но сдал позиции на фоне дешевеющей нефти и дорожающего доллара по всему рынку. Инвесторы уходили от риска из-за повышения доходности 10-летних казначейских облигаций США, которая придала силы доллару. Доходность 10-летних US Treasuries в ходе европейский торгов поднималась до 1,77% годовых.

Росту доходности гособлигаций способствовали ожидания быстрого восстановления экономики США благодаря новым бюджетным стимулам и успешной вакцинации. Индекс доллара повышался до 93,35 пункта.

Евро ослабился к доллару из-за увеличения спреда доходности между немецкими и американскими облигациями. Инвесторы делают ставки на быстрое восстановление США, а не ЕС.

Ралли доллара оказало давление на нефтяной рынок, поскольку более сильный доллар делает нефть, оцениваемую в долларах, более дорогой для покупателей в других валютах.

В среду, 31 марта, на торгах Азии баррель Brent стоит $64,38. Росту котировок способствовала китайская статистика. В марте деловая активность в Китае выросла в производственном секторе и секторе услуг.

На Мосбирже пара доллар/рубль открылась небольшим ростом. За один доллар дают 75,89 руб. Во вторник после пробоя поддержки 75,60 руб. продавцам не удалось продвинуться к уровню 75 руб. Чем ближе выходные, тем хуже рублю. Возросли риски подняться выше отметки 77 руб. за доллар. Ситуация по рублю ухудшилась, но не все так критично, если нефть продолжит дорожать.

В центре внимания участников рынка находятся два важных события: заседание ОПЕК+ (четверг) и отчёт по рынку труда в США (пятница). Рубль может пережить эти дни и закрыться около уровня 75 руб. за доллар, так как в пятницу во многих странах биржи будут закрыты по случаю национального праздника Страстная пятница. Если курс доллара повторно опустится ниже 75,55 руб., значит, с ослаблением рубля стоит повременить. Также неопределенность исходит от антироссийских санкций, которые планируют ввести США и ЕС.

Фондовый рынок

Во вторник торги по индексам завершились небольшим снижением. Рублевый индекс МосБиржи снизился на 0,12%, до 3525,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,53%, до 1460,32 пункта. Падение было вызвано снижением нефтяных котировок и ослаблением рубля к доллару США. Рост доходности поддерживал доллар и спровоцировал инвесторов выходить из рисковых активов.

В среду, 31 марта, фьючерсы на российские индексы открылись ростом. Нефть подросла на китайской статистике. В целом внешний фон нейтральный для фондового рынка. Учитывая, что инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, то индексы до четверга могут сохранить боковое движение. Общий же настрой по индексам «бычий». По индексу МосБиржи ожидается продолжение роста до 3575 пунктов, индексу РТС – до 1495 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»