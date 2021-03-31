ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать, как умеренно негативные

Американская валюта продолжит движение в нижней половине диапазона 75-77,5 рубля Сегодня в начале дня ожидаем преобладания продаж в наших акциях. При этом во второй половине дня ожидаем перехода индекса МосБиржи в консолидацию у достигнутых уровней на ожиданиях сигналов от внешних рынков Сегодня ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,00 – 7,25% годовых. Движение цен ОФЗ будет зависеть от аппетитов Минфина РФ по размещению нового госдолга и конъюнктуры внешних рынков

Распадская (ПОКУПАТЬ) объявила финансовые результаты за 2020 г. по МСФО – (НЕЙТРАЛЬНО)

Отрицательная динамика ключевых показателей во многом обусловлена снижением спроса на уголь со стороны крупнейших металлургических предприятий, что в свою очередь оказало давление на цены. Так, средневзвешенная цена реализации угольного концентрата в 2020 г. упала на 41% и составила 52,6 долл./т против 89,9 долл./т годом ранее. На наш взгляд, положительным шагом в развитии компании является приобретение активов Южкузбассугля. В результате этой сделки, Распадская становится крупнейшим производителем коксующего угля в РФ, снижает риски бизнеса за счет диверсификации марочного состава углей, а также расширяет клиентскую базу и сортамент готовой продукции. Мы полагаем, что восстановление спроса в 2021 г. на основную продукцию компании наряду с благоприятной ценовой конъюнктурой окажет поддержку операционным и финансовым результатам Распадской. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Распадской, целевой уровень 275 руб./акцию, рекомендация – «покупать».

Юнипро (ДЕРЖАТЬ) занимает осторожную позицию в вопросе дивидендов в 2021 г. – (НЕЙТРАЛЬНО)

Юнипро планирует в 2021 г. выплатить дивиденды в размере 0,317 руб. на одну акцию, при условии пуска, стабильной работы и финансового вклада 3 энергоблока Березовский ГРЭС. Компания занимает осторожную позицию, однако намерение выплатить 20 млрд руб. в 2021 году сохраняется. В результате новость окажет нейтральное влияние на котировки акций Юнипро. Рекомендуем «держать» акции Юнипро с целевой ценой 3,14 руб./акцию.

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