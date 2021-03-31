Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 марта: 4 129,5698 руб/1 г золота и 59,2400/1 г серебра ЦБ РФ с 31 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 129,5698 руб.

1 грамм серебра - 59,2400 руб.

1 грамм платины - 2 869,5500 руб.

1 грамм палладия - 6 221,0098 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 73,3299 р. (1,74%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2900 р. (2,13%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,2800 р. (0,43%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 178,5999 р. (2,79%) . dims

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