«Фридом Финанс»: В центре внимания — инфраструктурный план

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 31 марта американские фондовые площадки завершили преимущественно в красной зоне. Индекс S&P 500 сократился на 0,32%, до 3959 пунктов, Dow Jones снизился на 0,31%, NASDAQ потерял 0,11%. Наиболее сильную динамику продемонстрировали сектора циклических потребительских товаров (+0,75%) и финансов (+0,71%), вновь переключив внимание инвесторов на растущие доходности трежерис. Лидером падения стал сектор нециклических потребительских товаров (-1,14%), нейтрализуя рост в начале недели.

BioNTech (BNTX: +8,9%) и Pfizer (PFE) повысили прогноз по объемам производства вакцины в 2021 году на 25%, до 2,5 млрд доз. По заявлению руководства BioNTech, возможность для дальнейшего роста по-прежнему сохраняется.

Wells Fargo (WFC: +2,5%) заявил, что банк не понес убытков в связи с ликвидацией позиций Archegos.

FTC не одобрила провайдеру решений для генетического секвенирования Illumina (ILMN: -6,6%) поглощение своего спин-аута Grail за $7,1 млрд.

Мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется выступление президента Байдена, в котором будет представлена первая часть плана инфраструктурных расходов. По различным оценкам, объем этого пакета может составить от $3 до $4 трлн, включая $650 млрд инвестиций в транспортную инфраструктуру, $500 млрд на учреждения по уходу за престарелыми людьми и инвалидами, по $300 млрд на жилищную инфраструктуру и возрождение производства в США, а также ассигнования на поддержку электросетей, введение общенациональной широкополосной связи и модернизацию системы водоснабжения. Основную угрозу для рынка в связи с реализацией этого плана представляет возможное повышение налогов, оценки которого возросли с $1 до $3 трлн. При этом ожидается, что Байден не станет прибегать к повышению налога «на богатство». Основная задача президента – заручиться достаточной поддержкой демократов для повторного использования реконсиляции в этом году.

Азиатские фондовые площадки закрылись в красной зоне. Китайский CSI 300 снизился на 0,91%, японский Nikkei 225 упал на 0,86%, гонконгский Hang Seng потерял 0,64%. Европейский EuroStoxx 50 сокращается на 0,17%.

Аппетит к риску уверенный. Ставка по 10-летним трежерис удерживается выше 1,72%. Фьючерс на нефть марки Brent сохраняется на уровне $64. Золото снижается до $1684. Индекс компаний малой капитализации Russel2000 вырос на 1,72%.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3920–3970 пунктов.

31 марта будет представлен отчет ADP по занятости. Консенсус-прогноз предполагает, что количество новых рабочих мест вырастет до 500 тыс. по сравнению с 117 тыс. месяцем ранее.

Сегодня, 31 марта, квартальный отчет опубликует крупнейшая сеть аптек Walgreens Boots (WBA). Инвесторы ожидают роста выручки на 1,9% г/г, до $36,5 млрд, при падении EPS (рассчитанной не по GAAP) на 25,6%, до $1,13. Перспективу продажи части оптового бизнеса компании инвестсообщество оценивает положительно: несмотря на возможное снижение совокупной выручки, фокусировка бизнеса на ретейл-сегменте способна повысить эффективность операционной деятельности в 2021 году. Компания вступила в конкурентную борьбу с фармацевтическим бизнесом Amazon (AMZN), предложив клиентам в США услуги экспресс-доставки в рамках программ Instacart и Instacart Express. Аналитики отмечают потенциал роста выручки Walgreens Boots из-за распространения вакцины от COVID-19. По состоянию на конец февраля компания поставила 5 млн вакцин в 43 штата.

Индекс настроений от Freedom Finance сохранился на уровне 66 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Тем не менее опасения относительно новой волны COVID-19 в Европе оказывают негативное влияние на настроения инвесторов.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Краткосрочный импульс после отскока от 50-дневной скользящей средней не получил продолжения на этой неделе. Сила среднесрочного восходящего движения угасает, хотя MACD продолжает указывать на сохранение преимущества «быков». «Медвежья» дивергенция по индикатору RSI обусловливает краткосрочную склонность индекса широкого рынка к коррекции.