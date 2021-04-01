«Фридом Финанс»: Рубль приходит в норму

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Основные торговые площадки вернулись к росту. Индексы в США на открытии прибавляют до 1,5%. Драйвером для рынка стали новости по рынку труда от ADP: в частном секторе в марте прирост новых рабочих мест составил 517 тыс., что втрое больше февральских показателей. Европа торгуется в слабом минусе на фоне слабого IPO сервиса Deliveroo в Лондоне: акции ушли на 22% ниже цены размещения. В Азии биржи отступили на 1% вниз, однако в среднем по развивающимся рынкам наблюдается прирост: индекс MSCI Emerging markets растет в пределах 1%.

Нефть балансирует вблизи отметки $64 за баррель по марке Brent. После резкого старта в начале недели, когда сырье подбиралось к $65,5, наступил период консолидации вблизи пиков предыдущей недели. Попытки пробиться в диапазон $65-67, скорее всего, продолжатся. Но пока у рынка не хватает сил, чтобы удержаться в указанном коридоре. В четверг, вероятнее всего, будет преобладать боковая динамика.

Российский рынок растет по индексу РТС более чем на 1%. Сегодня был взят уровень 1480, в итоге торги под вечер идут вблизи двухнедельных пиков. В четверг, по всей видимости, мы увидим очередную остановку. Возможно небольшое снижение к нижней границе диапазона 1440-1480 пунктов.

Индекс Мосбиржи тоже на локальных максимумах. К концу дня торги идут выше 3530 пунктов. С учетом волатильности российской валюты можно ожидать, что рынок продолжит расти в рублевом выражении. На ближайшей сессии индекс Мосбиржи способен вернуться к уровням выше 3500 пунктов.

Среди акций сегодня явно выделяются ВТБ. В моменте бумаги прибавляли 7,6%. К вечеру прирост стал более умеренным, однако все равно остался внушительным: около 6,5%. Котировки разогреты выходом отчетности за первые два месяца года. Банк нарастило прибыль более чем на 50% по отношению к доковидным значениям. Рост акций ВТБ продолжается пятую сессию подряд в условиях роста объема торгов практически в 5 раз по сравнению с обычными днями. Входить в бумаги на текущих уровнях рискованно. Однако среднесрочный потенциал у бумаги сохраняется: ВТБ может вернуться к отметке 0,045 рублей уже летом, что дает до 6% прироста от текущих уровней.

Рубль постепенно приходит в норму после встряски, пережитой во второй половине марта. Доллар сегодня с 76 спустился вниз до 75,3. В четверг рынок может снова развернуться в пользу американской валюты. Доллар будет тяготеть к отметке 75. У евро потенциал снижения больше. Европейская валюта сдает позиции шестую сессию подряд. В четверг пара EUR/RUB может торговаться в диапазоне 88-88,5.