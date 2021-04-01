ИАЦ «Альпари»: На рынок вернулись стабильные покупки

Российский фондовый рынок в среду прибавляет в весе. Внешний фон вроде бы выровнялся - про санкции все забыли, нефть зависла около $64, что не беспокоит инвесторов, Суэцкий канал готов для движения судов, инвесторы ждут выступления Джо Байдена по новому пакету стимулирования и ни о чем особенно не переживают. На этом фоне рыночная волатильность утихла.

При таких вводных индекс МосБиржи подтянулся к 3538 пунктам и может направиться к 3550 пунктам, если покупателям никто не испортит настроения. Индекс РТС восстановился к 1475 пунктам, краткосрочно может торговаться в пределах 1460-1485 пунктов.

Фаворитом дня стали бумаги ВТБ с приростом более 6%. Акции подорожали на корпоративных новостях о росте чистой прибыли банка за январь и февраль на 51% - это очень достойные цифры. Бумага вернулась к уровням марта 2020 года, откуда начался затяжной период стресса, и может двинуться к 0,0450 руб.

В бумагах «ПИКа» продолжается начатое чуть ранее ралли - верхняя граница зоны консолидации, обозначенная накануне на уровне 890 руб., была легко пробита вверх, новый максимум теперь располагается на отметке 934 руб. Следующая цель - 950 руб., если покупатели не выдохлись от ралли.

Минфин сегодня наверстал упущенное из-за простоя на прошлой неделе: в рамках размещения выпуска 26236 ведомство привлекло 200,9 млрд рублей при спросе в 234,7 млрд рублей. Это колоссальные даже для Минфина с его амбициями цифры.

Как и следовало ожидать, спрос в рамках аукционов поддержал позиции рубля. Доллар США отступил к вечеру до 75,52 руб., все еще сохраняясь в пределах целевого диапазона 75-77 руб. Евро стоит 88,63 руб., он ушел значительно ниже границ торгового коридора 89-91 руб. - положение евровалюты на мировой арене очень сложное. Вероятно, сейчас пара евро/рубль направится в область 88,25 руб., и если этот рубеж ее удержит, инструмент вернётся в более комфортные рамки колебаний.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»