ИАЦ «Альпари»: Пара доллар/рубль дрейфует в районе 75,75 руб. за доллар

В среду, 31 марта, по итогам торгов рубль незначительно укрепился к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,21%, до 75,69 руб., евро/рубль — на 0,15%, до 88,78 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,08%, до 104,28 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по иностранным валютам. На дневной сессии курс доллара снижался до 75,22 руб. Укреплению рубля способствовало снижение курса доллара, отсутствие падения цен на нефть, а также успешные аукционы проведенные Минфином РФ.

Министерство финансов России 31 марта разместило на первичных аукционах ОФЗ на общую сумму почти 355 млрд руб. Спрос составил 444 млрд руб. Индекс RGBI вырос на 0,07%, до 145,61 пункта.

В среду доллар США сдал позиции в рамках коррекции на фоне появившегося интереса к риску после публикации статданных в Китае по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг, которая оказалась выше прогнозных значений и значений за февраль.

В четверг, 1 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $63,02. Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом по иностранным валютам. Укрепление рубля сдерживает нефтяной рынок, который оказался под давлением после того, как президент Франции Эммануэль Макрон ввел в стране 4-недельный карантин.

Вряд ли изменится текущая ситуация по рублю. Ожидается, что пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 75,00–76,50 руб. до конца недели.

Фондовый рынок

В среду российские индексы закрылись ростом. По итогам дня индекс МосБиржи составил 3541,72 пункта (+0,49%), индекс РТС — 1477,11 пункта (+1,15%). Участники рынка позитивно оценивают заседание ОПЕК+, на котором ожидается сохранение квот на май-июнь.

В четверг фьючерсы на индексы открылись ростом на Мосбирже. Есть большие сомнения в дальнейшем росте котировок, так как цена на нефть рискует упасть до $60 за баррель из-за нового 4-недельного общенационального карантина во Франции, который вчера ввел Макрон. На сегодня придерживаюсь консолидации на достигнутых уровнях.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»