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ПСБ: Цены на нефть не ждут от ОПЕК+ сюрпризов, в фокусе ухудшение прогнозов по спросу

Цены на нефть не ждут от ОПЕК+ сюрпризов, в фокусе ухудшение прогнозов по спросу. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть остаются на пониженных уровнях: вчера Brent опускалась даже ниже 63 долл./барр. В фокусе понижение прогноза по спросу на этот год от техкомитета ОПЕК+ на 300 тыс.барр./день. Очевидно, что отраслевые эксперты постепенно переоценивают ситуацию с темпами вакцинации и видят торможение в восстановлении спроса. Статистика от Минэнерго США вышла неоднородной: запасы сырой нефти снизились на 0,8 млн барр., запасы бензинов упали на 1,7 млн барр., а запасы дистиллятов выросли на 2,5 млн барр. Загрузка НПЗ восстановилась до годового максимума - 83,9%. Сегодня состоится встреча альянса, но масштабных решений не ожидаем, скорее, сохранение текущих уровней сокращения добычи. По нефти Brent сегодня ждем сохранения цен в зоне 60-63 долл./барр. Завтра торгов не будет в связи с выходным днем (Страстная пятница).

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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