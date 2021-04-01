Комментарии

ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно позитивные

Американская валюта продолжит движение в нижней половине диапазона 75-77,5 руб. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания продаж в российских акциях. Несмотря на рост рынков в Азии, основным фактором для российских акций выступит откат американских индексов и цен на нефть, прошедший днем ранее после нашего закрытия, что и приведет к активизации продаж. Это поспособствует отступлению индекса МосБиржи в район 3500 пунктов. В дальнейшем ожидаем перехода нашего рынка в боковое движение с попытками отыграть потери в случае улучшения внешней конъюнктуры, что позволит индексу МосБиржи удержать позиции выше 3500 пунктовСегодня ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,00 – 7,25% годовыхГЛАВНЫЕ 

ВТБ (ДЕРЖАТЬ)  за 2 месяца заработал 58 млрд руб. чистой прибыли по МСФО благодаря росту доходов и снижению стоимости риска – (ПОЛОЖИТЕЛЬНО)

Мы позитивно оцениваем результаты ВТБ, отмечая, что планы компании по прибыли на этот год сохраняются. Группа ВТБ планирует заработать 250-270 млрд рублей, показать стоимость риска на уровне около 1% и чистую процентную маржу около 3,4-3,5% годовых. ВТБ сообщил, что, по их оценкам, негативный эффект на процентные доходы из-за роста ключевой ставки ЦБ будет незначительным.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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