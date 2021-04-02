ПСБ: Погрузка на сети РЖД в марте выросла на 2,2% г/г

Объем погрузки на сети РЖД в марте 2021 года вырос на 2,2% г/г и составил 109,4 млн тонн, что соответствовало нашим февральским ожиданиям (+2,5% г/г). Данные показатели указывают на некоторый рост в промышленности по итогам марта.

Наибольший вклад в рост объемов погрузки внес каменный уголь (+5,6% г/г в 1 кв. 2021 г.), на который приходится почти 30% всего грузооборота. Рост его погрузки произошел за счет увеличения экспорта в Китай на фоне напряженности отношений между Австралией и КНР, а также аномально холодной погоды в большинстве стран.

Рост объемов погрузки минеральных удобрений составил 5,9% г/г в 1 кв. 2021 г. на фоне высокого сезонного спроса на азотные и фосфатные удобрения в Европе и США.

Падения погрузки нефти и нефтепродуктов в 1 кв. 2021 г. составило 7,6% г/г и вызвано исполнением Россией обязательств в рамках сделки ОПЕК+. Имеем сдержанные ожидания относительно роста погрузки нефти и нефтепродуктов до конца года.

Погрузка строительных грузов в январе-марте показала отрицательную динамику (-8,8% г/г). Мы ждем восстановления объемов перевозки данного вида грузов не ранее 2022 года, после начала реализации крупных национальных проектов в области модернизации инфраструктуры и автомобильных дорог.

Полагаем, что в апреле темпы роста погрузки составят около 6% г/г за счет слабой базы 2020 года. До конца года наш прогноз остается оптимистичным и предполагает, что погрузка вырастет на 2,5% г/г за счет каменного угля и минеральных удобрений.

ПАО «Промсвязьбанк»