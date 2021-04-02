«Фридом Финанс»: Итоги презентации индустриального плана Байдена

Пильгунова Анна, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 31 марта американские фондовые площадки показали смешанную динамику. Индекс S&P 500 вырос на 0,36%, до 3909 пунктов, NASDAQ поднялся на 1,54%, Dow Jones потерял 0,26%. Сильный рост продемонстрировали ИТ-компании (+1,50%), отыгрывая потери, понесенные ранее. Энергетический сектор последовал за снижением цен на нефть, просев на 0,93%. Однако сегодня нефтяные котировки показывают положительную динамику перед заседанием ОПЕК+. Доходности по 10-летним трежерис снижаются после роста до 1,74% накануне.

Крупнейший американский оператор по добыче железной руды, Cleveland-Cliffs (CLF: +16,7%), значительно поднял гайданс на 2021 год. Ожидаются сильные результаты за первый квартал.

BioNTech (BNTX: +4,6%) совместно с Pfizer анонсировала эффективные результаты тестирования вакцины на подростках.

Romeo Power (RMO: -19,7%), занимающаяся созданием батарей для электромобилей, представила результаты за четвертый квартал 2020 года ниже ожиданий и слабые планы на 2021 год.

Сегодня мировые фондовые рынки демонстрируют преимущественно положительную динамику. Европейские площадки растут после «зеленой» сессии в Азии (за исключением Nikkei 225), фьючерсы по S&P 500 находятся на вчерашнем уровне. Доходность по 10-летним трежерис опускается после рекордных показателей накануне. Сегодня в фокусе внимания инвесторов будет заседание ОПЕК+, в рамках которого картель примет решение об объемах нефтедобычи в ближайшие месяцы. Ранее представители ОПЕК+ высказывали опасения по поводу спроса. Кроме того, ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Европе ставит под сомнение актуальность повышения предложения.

31 марта была анонсирована первая часть реформы Байдена: Белый дом предварительно предложил инфраструктурное стимулирование в объеме $2 трлн на горизонте восьми лет с нацеленностью на модернизацию транспортных связей и коммунальных проектов, на электрификацию, улучшение цепочек поставок, капитальные вложения и создание новых рабочих мест. Финансирование программы будет частично производиться за счет роста налогов в ближайшие 15 лет: предполагается повышение налоговой ставки на корпоративную прибыль с 21 до 28% и пересмотр минимально допустимого уровня налоговой нагрузки. Предложенная программа теперь подлежит одобрению со стороны демократов. В ближайшее время в фокусе внимания будет анонс второй части плана Байдена, которая предварительно может увеличить общий объем пакета помощи до $4 трлн.

Азиатские фондовые площадки показали положительную динамику. Китайский CSI 300 прибавил 1,24%, японский Nikkei 225 вырос на 0,72%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,97%. Европейский EuroStoxx 50 укрепляется на 0,47%.

Аппетит к риску растет. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 1,71% после рекорда накануне. Золото торгуется на уровне $1719. Фьючерс на нефть марки Brent держится вблизи $64. Фьючерсы на индекс Russel 2000 растут на 1,13%.

Мы ожидаем, что сегодня S&P 500 будет склонен к росту с целью в 4000 пунктов.

31 марта будут опубликованы еженедельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз: 680 тыс. против 684 тыс. за предыдущий период). Также выйдет индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от института управления поставками (ISM) за март (прогноз: 61,3 против 60,8 в феврале).

Индекс настроений от Freedom Finance снижается до 65 из 100, но по-прежнему отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Тем не менее опасения относительно новой волны COVID-19 в Европе, роста инфляции и доходностей трежерис во второй половине весны оказывают негативное влияние на настроения инвесторов.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Сила среднесрочного восходящего движения постепенно угасает, но индикатор MACD по-прежнему указывает на сохранение преимущества «быков», поэтому движение к новым максимумам может продолжиться. В то же время «медвежья» дивергенция по индикатору RSI сохраняется, поэтому мы рекомендуем проявлять осторожность.