ИАЦ «Альпари»: Пенсии показали отрицательный рост

В России впервые с 2016 года зафиксировано сокращение пенсий в реальном выражении. Согласно статистике, в феврале в среднем российские пенсионеры получали 15 762 руб. в месяц — сумму, которая позволяет жить чуть меньше, чем на $7 в день. В номинальном выражении пенсии стали больше на 835 руб., или 5,6% год к году. Но разгон инфляции до 5,7% в феврале и 5,8% в марте без остатка «съел» индексацию, осуществленную государством. В результате в реальном выражении пенсии сократились на 0,1% год к году и на 0,7% относительно января.

Данная история лишний раз показывает, что от заниженной ключевой ставки Банка России и, как следствие, девальвации рубля и разгона инфляции больше минусов, чем плюсов. Слабый рубль выгоден экспортерам и бюджету. Однако невыгоден остальному обществу. При этом инфляция бьет по наименее обеспеченным слоям населения – пенсионерам и малоимущим. Пенсии в России достаточно скромные, на них можно купить значительно меньше, чем в советское время. О старости человек должен позаботиться сам – создать портфель акций и депозитов и, конечно, правильно воспитать детей, которые позаботятся о нем в старости.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»