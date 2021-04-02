«Фридом Финанс»: Цель для индекса Мосбиржи — исторический максимум 3602 пунктов

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

В фокусе внимания инвесторов на ведущих мировых площадках публикация подробных данных о вынесении на согласование проекта рассчитанных на восемь лет инфраструктурных реформ в США на общую сумму $2 трлн. Вкупе со снижением доходности 10-летних treasuries под отметку 1,7% это позволило S&P500 подняться выше психологически значимого уровня 4000 п. В то же время ситуация с занятостью в США остается неопределенной. Число первичных заявок на пособие по безработице превысило ожидания, достигнув 719 тыс.

Большинство азиатских индексов завершили сессию ростом в пределах 1%. Shanghai Composite прибавил 0,71%, Nikkei225 поднялся на 0,72%.

Доллар держится около многомесячного максимума по отношению к основным валютам, индекс доллара DXY выше 93 п. Быстрые темпы вакцинации дают США позволяют прогнозировать более быстрое преодоление кризиса, тем более что бюджетные стимулы, принятые американскими властями, существеннее, чем во многих других странах.

Нефть консолидируется после достижения 30 марта локальных максимумов. Майский фьючерc на Brent на Мосбирже торгуется вблизи $63,5. Запасы сырой нефти в США, по данным Минэнерго страны, снизились на 0,9 млн баррелей. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+, которое завершится завтра, не обещает сюрпризов. Вероятно, участники соглашения постепенно переоценивают ситуацию с темпами вакцинации и видят торможение в восстановлении спроса. Уровень добычи, скорее всего, останется вблизи текущих уровней, а если и будет повышен, то незначительно.

Индекс Мосбиржи, поддерживаемый умеренно благоприятным внешним фоном, прибавляет 0,2% к 17:30 мск, закрепившись в диапазоне 3500-3600 пунктов. Дальнейшая цель для индекса — исторический максимум 3602 пунктов. Лучше рынка торгуются Сургутнефтегаз, Татнефть и другие представители нефтегазового сектора, а также TCS, Система (ао) и ТГК-1. Коррекция наблюдается в котировках металлургов. Обыкновенные акции НЛМК теряют более 2%, так же как бумаги ММК. Обычка Северстали подешевела более чем на 1,5%. Индекс РТС снижается на 0,7%.

Российский рубль слабеет из-за внешнеполитических рисков и падения продаж валюты экспортерами после завершения налогового периода. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов (75,69) российская валюта к 17:30 мск теряет в паре с долларом 60 коп. Против евро рубль снизился на 85 коп., до 89,64. В случае продолжения позитивной динамики в ценах на нефть и роста на ведущих фондовых рынках в ближайшие дни не исключено обновление индексом Мосбиржи исторического максимума. Ориентир для пары USD/RUB: 75,6-76,6, для курса EUR/RUB: 89-90.