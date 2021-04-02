ИАЦ «Альпари»: Покупатели на рынке остаются в большинстве

Российский рынок в четверг торгуется невнятно. Инвесторы готовы покупать, поскольку внешний фон выглядит стабильно нейтральным, но перепады настроении в нефти и курсовая качка все же обращают на себя внимание.

Индекс МосБиржи 19:30 опустился к 3528 пунктам, что довольно по-прежнему высоко, учитывая общую шаткость внешней и внутренней ситуации. После стресса с санкциями и Суэцким каналом на прошлой неделе все как будто выдохнули и вернулись к приобретениям, не глядя на ценники. Рублевый индекс может вырасти к 3600, но падать с такой высоты будет неприятно. Индекс РТС консолидируется около 1457 пунктов и способен оставаться в диапазоне 1450-1500 пунктов еще какое-то время.

Страны ОПЕК+ приняли решение о заметном увеличении нефти до июля текущего года. Нефть реагирует положительно, но для движения к $66 за баррель Brent нужно подтверждение спроса, с этим пока проблемы. Рынок не готов к увеличению предложения, похоже, что сделан опережающий шаг на фоне оптимистичного настроя участников рынка. Если третья волна пандемии и локдаунов не изменит расстановку сил, то стабильно комфортные цены на нефть для России станут реальностью и позитивным сигналом роста фондового рынка.

В числе рыночных лидеров спроса сегодня фигурируют акции «Сургутнефтегаза» причем обыкновенные, что необычно. Корпоративных новостей здесь не было, мог сработать технический фактор, который вытянул бумагу к 36,24 руб. И если покупатели дойдут до 36,50 руб., можно будет говорить о сломе «боковика» и выходе на растущую траекторию.

Расписки TCS тоже в плюсе, но пока не могут пробиться через верхнюю границу диапазона 4241-4625 руб., чтобы обновить максимумы. В положительной зоне остался бумаги «Яндекса», акции «Полиметалла» успешно отскочили от «дна» на уровне 1445 руб. и восстанавливаются в область 1505-1510 руб.

Под давлением сегодня оказались металлурги «ММК», «НЛМК» после предыдущей волны подъема. А также акции «ПИКа», где идет коррекция к наблюдаемой ранее волне роста.

Доллар США вечером поднимается к 76,36 руб. — без поддержки денег Минфина и крупных банков рубль в начале месяца никому и не нужен. Диапазон колебаний бакса сохраняется прежним — 75-77 руб., было бы интересно увидеть движение к верхней границе через сопротивление 76,75. Евро стоит 89,94 руб., как и говорилось, евровалюта быстро отыграла стресс и вернулась в рамки 89-91 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»