«Фридом Финанс»: Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

1 апреля торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции Ozon (+4,05%). В числе аутсайдеров оказались акции НЛМК (-2,42%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 76.

ОПЕК+ увеличит добычу. Участники согласовали повышение объемов нефтедобычи на 350 тыс. барр./сутки в мае и июне, а также на 440 тыс. барр./сутки в июле. Новость вызвала усиление волатильности котировок нефти, но в итоге цена осталась вблизи $64 за баррель. В настоящее время дефицит составляет около 2 млн барр./сутки, и он сохранится на фоне увеличения добычи на 1,14 млн барр./сутки. В США программа помощи в объеме $2 трлн, несмотря на «зеленую» направленность, стимулирует создание рабочих мест и косвенно приведет к увеличению спроса на углеводороды. Факторы, связанные с пандемией и новыми карантинными мерами, оказывают лишь умеренное влияние, поскольку к маю часть строгих ограничений может быть отменена. На наш взгляд, рынок способен абсорбировать рост добычи, который к тому же растянут во времени. В начале апреля цена на нефть, вероятнее всего, будет удерживаться вблизи $65 за баррель.

Курс USD/RUB пытается выйти из бокового коридора. Поводом к ослаблению рубля являются новости геополитического характера. Вероятность скачка выше 77, по нашему мнению, существует, но фундаментальных драйверов для роста курса сейчас не отмечается. Новостной фон характеризуется высокой динамикой, поэтому негатив будет быстро отыгран. Мы не ожидаем новой волны распродаж ОФЗ и долговременного выхода пары USD/RUB из коридора 73–76. Возврат в диапазон возможен на горизонте недели.

Торговая идея: Сбербанк, ао (-0,31%), спек. продажа, цель: 280 руб.Восходящий тренд не переломлен, однако обновить максимум не удалось. Новое движение наверх вероятно после технической коррекции от ближайшего уровня поддержки вблизи 280 руб.

Мы ожидаем боковую динамику. Прогноз по паре USD/RUB: коридор 76,00–76,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3500–3550 пунктов.