ИАЦ «Альпари»: В Страстную пятницу рубль держится в плюсе

В четверг, 1 апреля, по итогам торгов рубль ослабился к иностранным валютам. К доллару снижение было меньше из-за его ослабления. Пара доллар/рубль повысилась на 0,75%, до 76,25 руб., евро/рубль — на 1,18%, до 89,82 руб., фунт/рубль — на 1,21%, до 105,54 руб.

Торги на Мосбирже открылись повышением по рублевым парам. Основные валюты укреплялись до закрытия европейской сессии. Снижение курса рубля происходило под влиянием усиления геополитических и санкционных рисков. Давление также оказывал долговой рынок. Индекс RGBI снизился на 0,16%, до 145,38 пункта.

Ослабление рубля было сдержано ростом нефтяных котировок на 4,5% после встречи ОПЕК+. Курс доллара снизился с достигнутого максимума 76,44 до 76,26 руб. Участники сделки ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении добычи нефти, ставя на дальнейшее восстановление мировой экономики после пандемии.

В пятницу, 2 апреля, торги на Мосбирже открылись снижением по доллару, поскольку трейдеры продают доллар. Рынок сегодня тонкий, так как во многих странах рынки закрыты из-за пасхальных праздников. Торги по нефти не проводятся.

Основное внимание участников рынка направлено на выход макроэкономических данных по занятости в США за март. Сильные данные (значение больше 750 тыс.) могут вызвать на рынке резкие ценовые колебания по валютным парам с долларом США на тонком рынке.

Несмотря на то, что торги по рублю открылись ростом, давление на него сохранится в пятницу, так как инвесторы предпочитают оставаться в иностранной валюте перед выходными.

Фондовый рынок

В четверг российские индексы закрылись снижением, тогда как S&P500 обновил исторический максимум на 4019,9 пункта. Европейский сводный индекс EU50 тоже обновил исторический максимум (3968 пунктов) вплотную подойдя к отметке в 4000 пунктов. По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,4%, до 3527,54 пункта, индекс РТС – на 1,34%, до 1457,37 пункта.

Индексы снизились на фоне ослабления рубля, а также новых опасений по поводу санкций. Больше похоже на то, что кто-то решил распродаться перед длительными выходными из-за пасхальных праздников в разных частях мира.

Торги на Мосбирже открылись ростом по рублю и фьючерсам на фондовые индексы. По индексам на сегодня ожидаю консолидацию в диапазоне четверга. Если российский рынок сегодня не просядет сильно после публикации пейролса, то со следующей недели стоит рассматривать продолжение роста.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»