«Открытие»: Рынок РФ проявил осторожность перед длинными выходными на Западе

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Азиатские рынки, которые работают в пятницу, преимущественно растут. Сырьевые валюты AUD и NZD укрепляются около 0,1% против доллара США. Торги сырьевыми фьючерсами в Европе и США не проводятся. В США состоится укороченная торговая сессия на рынке казначейских обязательств, выйдут данные по занятости и на этом какая-либо активность подойдёт к концу. Многие биржи также будут закрыты в понедельник. Соответственно, на отечественной площадке активность будет низкая, а рынок, скорее всего, будет консолидироваться.

Рынок РФ проявил осторожность перед длинными выходными на Западе

По итогам торгов 1 апреля индекс МосБиржи снизился на 0,4% до 3527,54 п., а РТС на 1,34% до 1457,37 п. Большую часть дня отечественный рынок провёл на положительной территории, но к вечеру многие участники торгов решили зафиксировать прибыль перед длинными выходными в Европе и Северной Америке. Кроме того, можно говорить о повышении геополитических рисков. Пресса на выбор предлагает жалобы на концентрацию вооружённых сил РФ на Юго-западном направлении, голодовку известного блогера А. Навального в колонии строгого режима, а также провокации в районе строительства «Северного потока 2». Последнее привело к падению акций «Газпрома» на 1,1%, хотя Германия продолжает реализацию программы отказа от угольной энергетики. До конца декабря должны быть выведены из эксплуатации мощности угольной генерации более 1,5 ГВт. Цены на нефть росли в вечерние часы, но сектор нефти и газа растерял своё дневное лидерство и упал на 0,14%. Однако более жёсткая фиксация прибыли была в металлах и добычи (-0,78%). Накануне сектор повысился на 1,87%. Лидером дня стал отраслевой индекс химии и нефтехимии (+1,13%) за счёт роста бумаг «ФосАгро». Впрочем, это был единственный вектор роста на российском рынке. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 96,167 млрд рублей по сравнению с 99 млрд рублей днём ранее.

Начало апреля оказалось не столь приятным, но что нас может ждать по итогам месяца? Начальник отдела по глобальным исследованиям «Открытие Брокер» Михаил Шульгин пишет, что апрель является сезонно сильным месяцем для европейского и американского рынков, как, впрочем, и для развивающихся. Оценка помесячной динамики за последние 23 года говорит о том, что самыми сильными месяцами для рынка РФ являются февраль (+4,21%) и ноябрь (+4,1%). В апреле российский рынок растёт в среднем на 2,8%, а за последние пять лет на 3%. То есть математическое ожидание на ближайший месяц всё же положительное, но вот далее следуют слабые месяцы май и июнь, за которыми последуют более сильные, чем апрель, июль и август.

Инфляция разгоняется, повышая шансы дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ

Рубль также был подвержен влиянию геополитических рисков. Лишь бразильский реал показал более слабую динамику, потеряв около 1% против доллара США. AUD и NZD смогли вырваться из утреннего минуса и укрепляли свои позиции на 0,25% и 0,5% соответственно. Кроме геополитики можно отметить тот факт, что в течение недели рубль теряет факторы поддержки. В понедельник иссякла тема налогового периода, а в среду прошли весьма успешные аукционы ОФЗ, но само событие реализовалось. Негативом также выступает продолжающийся рост цен. С 1 по 29 марта инфляция в РФ составила 0,7% в сравнении с 0,6% за весь март 2020 года. С начала года рост цен уже составляет 2,2% по сравнению с 1,3% год назад. То есть можно говорить, что надежды на замедление инфляции за счёт высокой базы прошлого года могут не оправдаться. Рынок ОФЗ уже отражает ситуацию, характерную для ставки ЦБ РФ на уровнях 5,0%-5,5%. Однако, если рост цен не начнёт замедляться, то подобного ужесточения может не хватить, а значит доходность ОФЗ способна увеличиться, что является демотивирующим фактором для нерезидентов. К вечеру четверга доллар укреплялся на 0,75% до 76,26, а евро на 1,18% до 89,82.

Американские индексы обновляют рекорды

S&P 500 взял очередной рубеж, преодолев отметку 4000 пунктов. Рост произошёл на фоне довольно слабой статистики. Первичные обращения за пособием по безработице выросли за прошлую неделю на 61 тыс. до 719 тыс. Однако это означает, что ФРС не пытается ввести рынок в заблуждение, когда говорит об очень долгом пути впереди и необходимости сохранения стимулирующей политики. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала до 1,68%, что на 10 базисных пункта ниже максимального значения текущей недели. Вполне естественно, что ситуацией воспользовались акции технологичных компаний. Индекс ISM в производственной сфере подскочил до максимума с 1983 года. Значение повысилось до 64,7 п. с 60,8 п. в феврале. Для роста технологичных бумаг были и другие поводы. Microsoft (+2,79%) получила контракт от Пентагона на поставку более 120 тыс. очков дополненной реальности, которые позволят американским солдатам видеть в темноте и прицеливаться из любого положения оружия. Micron Technology (+4,76%) и Western Digital (+6,92%) рассматривают варианты приобретения японского производителя микросхем Kioxia. Ещё более акцентированный рост наблюдался в энергетическом секторе, который поднялся на 2,66%. Инвесторы позитивно отреагировали на план постепенного повышения производства ОПЕК+. В какой-то мере увеличение производства рассматривается в качестве сигнала улучшения спроса. Слабее всех был сектор товаров широкого потребления, который снизился на 0,24%. В составе индекса Dow Jones лидировали бумаги Salesforce.Com Inc. (+3,23%), Microsoft Corp. (+2,79%) и Visa Inc. (+2,42%). Слабее всех были UnitedHealth Group Inc. (-1,34%), Johnson & Johnson (-0,92%) и Procter & Gamble Co. (-0,85%). Компания Johnson & Johnson была вынуждена отозвать крупную партию своей вакцины от COVID-19 из-за обнаруженных проблем с контролем качества. Компания пока не отказывается от планов поставить до 100 млн доз к июню. По итогам торгов:

DJIA - 33153,21 п. (+0,52%),

NASDAQ - 13480,11 п. (+1,76%),

S&P 500 - 4019,87 п. (+1,18%).

ВТО ждёт роста азиатского экспорта в текущем году

Азиатские рынки росли вслед за индексами США. Доллар продолжил слабеть на фоне падения доходностей по американским казначейским обязательствам. Semiconductor Manufacturing International Corp отчиталась об удвоении прибыли в 2020 году, а также улучшила прогноз на текущий год на фоне дефицита микросхем на глобальном рынке. Активность на рынке была низкой. Австралия и Гонконг не торговали в связи с наступлением пасхальных праздников. Всемирная Торговая Организация ожидает, что экспорт из стран Азии увеличится в текущем году на 8,4%. Вполне очевидно, что активность на работающих азиатских рынках была низкой, поскольку в пятницу не торгуют рынки Европы и США. К 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 29840,44 п. (+1,54%),

Shanghai Composite - 3471,89 п. (+0,16%).

США скорректировали политику ОПЕК+

Перед тем, как ОПЕК+ приняла решение по поводу плана производства на ближайшие месяцы появилась информация о том, что министр энергетики США позвонила коллеге в Саудовской Аравии. В прессе заговорили о том, что Вашингтон настаивает на постепенном повышении добычи, дабы не допустить дальнейший рост цен. Дальнейшее уже не вызывает удивления. Участники соглашения ОПЕК+ договорились постепенно наращивать добычу нефти с мая. Относительно апреля в мае добыча увеличится на 350 тыс. бар. в сутки, в июне — на 350 тыс. бар. в сутки и примерно на 400 тыс. бар. в сутки — в июле. Саудовская Аравия, которая сейчас сверх предписанного добровольно сокращает добычу на 1 млн бар. в сутки, смягчит своё добровольное сокращение в мае на 250 тыс. бар. в день, в июне на 350 тыс. бар. в день и на 400 тыс. бар. в день в июле. Нефть в четверг подорожала на $2,12 до $64,86 за баррель Brent. Однако отчёт Baker Hughes наводит на мысль о том, что избыток предложения на рынке может скоро вернуться. На неделе до 1 апреля число активных нефтяных буровых в США выросло на 13 единицу до 337 штук. Даже золото на Comex смогло подрасти на 0,7% на фоне слабого доллара до $1728,30 за тройскую унцию . Торги сырьевыми фьючерсами в пятницу не проводятся.

