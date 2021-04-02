ПСБ: ОПЕК+ умеет удивлять

Альянс ОПЕК+ провел 1 апреля традиционное совещание, по итогам которого принял довольно неожиданное решение – нарастить добычу нефти с мая. Рынок воспринял это решение как сигнал, что ОПЕК+ верит в восстановление мировой экономики и спроса на нефть. При этом ранее ОПЕК+ понизил прогноз по спросу на нефть на текущий год. Мы не прогнозировали такого решения, тем более в условиях более низких цен на нефть и буксующих темпов вакцинации населения в Европе, повторных локдаунов в некоторых странах.

По итогам заседания 1 апреля ОПЕК+ принял решение, что коллективная добыча вырастет на 350 тыс. барр./день в мае, еще на 350 тыс. барр./день в июне и на 441 тыс. барр./день в июле. Саудовская Аравия в свою очередь отменит добровольное сокращение добычи на 1 млн барр./день и будет наращивать добычу на 250 тыс. барр./день в мае, а затем прибавлять ежемесячно (вплоть до июля включительно) по 50 тыс. барр./день. Добыча нефти ОПЕК+ может вырасти таким образом более чем на 2 млн барр./день к концу июля.

Рынок в итоге воспринял новость умеренно позитивно и трактовал решение как знак, что альянс верит в ускоренное восстановление мировой экономики и спроса на энергоносители. В итоге котировки нефти Brent в четверг вернулись к 65 долл./барр. Тем не менее, мы считаем, что на следующей неделе участники рынка переоценят это решение. С учетом буксующих темпов вакцинации в Европе и ухудшения ситуации с заболеваемостью в некоторых странах и ввода повторных локдаунов мы не видим потенциала для ускоренного восстановления экономики и спроса на энергоносители. Полагаем, что на перспективу апреля цены на нефть Brent будут оставаться не выше зоны 60-65 долл./барр.

ПАО «Промсвязьбанк»