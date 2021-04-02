«Фридом Финанс»: Рынок отыгрывает итоги заседания ОПЕК+

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,4%, отыгрывая позитивную динамику в США накануне и возобновление ралли в нефтяных ценах.

При этом мы считаем излишне оптимистичным настрой инвестсообщества в отношении решений заседания ОПЕК+. Участники соглашения об ограничении добычи планируют увеличить ее на 1,14 млн баррелей в сутки с мая по июль. В свою очередь, Саудовская Аравия отказывается от взятых на себя в январе обязательств урезать ежедневную добычу на 1 млн баррелей. На основе прогнозов баланса спроса/предложения и принятых ОПЕК+ ограничений добычи дефицит нефти на мировом рынке во втором полугодии можно оценить в 1-2 млн баррелей в сутки. Это продолжит активно поддерживать цены и спрос на нефтяном рынке до конца года.

В то же время ожидаемое ослабление эффекта монетарного стимулирования и рост госдолга США, а также сокращение дефицита на нефтяном рынке способны вызвать консолидацию или коррекцию в ценах на энергоносители в 2022 году. Пока же ОПЕК держит ситуацию под контролем.

На этом фоне в лидерах роста в первой половине дня Газпром нефть и Сургутнефтегаз, что, впрочем, не выглядит устойчивой тенденцией.

Хуже рынка торгуются бумаги Яндекса. Снижение в них спровоцировали прогнозы, предполагающие, что после 2021 года рост рекламной выручки начнет замедляться под влиянием усиления конкуренции и изменения реакции пользователей на рекламные продукты. Яндекс, как и другие интернет-гиганты, генерирует значительную долю выручки за счет рекламы. Возможно, для смягчения негативного эффекта от замедления роста рекламных доходов менеджмент усилит активность на рынке M&A. В последнее время Яндекс принял участие в IPO нескольких SPAC-компаний, вложив в эти сделки около $130 млн.

До конца дня считаем вероятным сохранение умеренно позитивной динамики, сдерживаемой техническими факторами. Цель на закрытие для индекса Мосбиржи: 3515-3555 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 75,90-76,75 и 89,15-90,15 соответственно.