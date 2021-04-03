Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 апреля: 4 221,6001 руб/1 г золота и 59,4700/1 г серебра ЦБ РФ с 3 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 221,6001 руб.

1 грамм серебра - 59,4700 руб.

1 грамм платины - 2 932,5300 руб.

1 грамм палладия - 6 456,9502 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,6298 р. (0,95%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2100 р. (0,35%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 34,6301 р. (1,20%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 46,9598 р. (0,73%) . dims

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