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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 апреля: 4 221,6001 руб/1 г золота и 59,4700/1 г серебра

ЦБ РФ с 3 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 221,6001 руб.
  • 1 грамм серебра - 59,4700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 932,5300 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 456,9502 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,6298 р. (0,95%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2100 р. (0,35%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 34,6301 р. (1,20%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 46,9598 р. (0,73%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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