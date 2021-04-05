«Фридом Финанс»: Рынки сохраняют позитивный импульс

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Американские основные площадки в пятницу закрыты в связи с празднованием Страстной пятницы, однако фьючерсы на индексы, торгуемые на Чикагской бирже, показывают прирост ключевых индикаторов в пределах 0,5%. Аналогичный прирост показывают европейские индексы. В четверг S&P 500 первый раз закрепился выше 4000 пунктов, что стало драйвером для всего рынка в целом. В Азии торги сегодня завершились в плюсе до 2%.

Нефть завершает неделю в боровом тренде. Уровень $64,5 за баррель по марке Brent стал сильным сопротивлением для рынка. Новость об увеличении добычи со стороны ОПЕК не изменила кардинальным образом настроения инвесторов. Стоит ожидать, что на следующей неделе продолжатся попытки продвинуться вглубь диапазона $65-67 за баррель.

Российский РТС отступил от пиков недели, но в пятницу растет в пределах 1%. Накануне так и не была достигнута планка 1500 пунктов, однако большую часть недели индикатор держался в верхней части диапазона 1450-1500, что дает основания рассчитывать на продолжение подъема. В понедельник можем стартовать относительно низко, но просадка вряд ли уйдет дальше 1440 и будет быстро выкуплена.

Индекс Мосбиржи под конец торговой сессии и всей недели уверенно держится вблизи 3560 пунктов. Рынок всю неделю осторожно подбирается к уровню 3600, который был взят пока лишь один раз в середине марта. Обновление рекорда может произойти на ближайших сессиях. Чуть более 1% рынку не хватает, чтобы выйти в диапазон 3600-3650. Однако начало недели вряд ли будет динамичным. Ожидаются торги в условиях умеренной волатильности в диапазоне 3520-3560 пунктов.

Фаворитами сегодня выступают TCS (+3.3%), ТМК (+3,1%) и Сургутнефтегаз (+3%). В аутсайдерах ПИК (-2%). Игроки рынка на этой неделе дожали акции застройщика, выведя выше 900 рублей за штуку, в моменте она стоила 965, что заметно выше справедливых оценок компании. Сейчас инвесторы фиксируют прибыль. Не исключено, что фиксация продлится в начале следующей недели. На горизонте этого месяца акции ПИК могут вернуться в диапазон 800-850 рублей, потеряв более 8%.

В валютной секции сегодня относительно спокойно. Из-за праздников в США торги идут с расчетами в понедельник, что накладывает отпечаток на общий объем сделок и уровень волатильности. Доллар поднялся с 76,2 до 76,5 рублей, евро с 89,6 до 89,95. Пары вернулись на уровни недельной давности, перечеркнув рост рубля, наблюдаемый с понедельника до среды. Следующая неделя может оказаться непростой для российской валюты. Санкционные риски остаются актуальными, и инвесторы закладывают это в стоимость основных валют. В понедельник доллар вряд ли опустится ниже 75,9, евро будет держаться не ниже 89,3.