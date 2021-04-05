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ИАЦ «Альпари»: И все-таки «Быков» на рынке больше

Рынок акций России в пятницу неплохо вырос и в целом находится в стабильном положительном настроении. Индекс МосБиржи укрепился к 3560 пунктам и чисто гипотетически способен рвануть к 3600, если инвесторы найдут, на что опереться. За неделю рублевый индикатор укрепился на 1,5%. Индекс РТС восстановился к 1466 пунктам и может колебаться все в тех же пределах 1450-1500. За пять торговых дней индекс расширился на 0,7%.

Рынок нефти на решение ОПЕК+ 1 апреля отреагировал положительно. Brent подорожала на 2,7% до $64,46 за баррель, а WTI прибавила за день 3,2% стоимости, поднявшись до отметки в $61,2 за баррель. Сегодня западный мир отмечает Страстную пятницу, и торги не проводятся, но, вероятно, на следующей неделе рост продолжится, если только за выходные внешний фон не пополнится негативом. А предпосылки к этому есть.

Доллар США к вечеру торгуется по 76,44 руб. и сохраняет за собой торговый диапазон 75-77 руб., он абсолютно адекватен внешнему и внутреннему фону. Евро торгуется по 89,9 руб., отлично отыграл потерянное ранее и способен остаться в рамках 89-91 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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