Через ВТБ Мои Инвестиции теперь можно участвовать в размещении высокодоходных облигаций

ВТБ Капитал Инвестиции обновили мобильное приложение, предоставив своим клиентам возможность участвовать во всех размещениях облигаций, заявки на участие в которых собираются непосредственно на Московской бирже. Также в новой версии ВТБ Мои Инвестиции стало еще более настроек для графиков активов и внедрены другие свежие решения в области визуализации.

Средства через облигации, заявки на которые собираются напрямую на Мосбирже, как правило, привлекает средний бизнес. Доходность по таким инструментам — заметно выше, чем у бумаг крупных компаний, но и риски — тоже. Это сегмент так называемых высокодоходных облигаций, который активно развивается последние 2 года. Спрос у частных инвесторов к более рискованным долговым инструментам достаточно высок. Уже было проведено более 100 выпусков высокодоходных облигаций за последние 2 года, Мосбиржа запустила специализированный Индекс ВДО. ВТБ Капитал Инвестиции стараются удовлетворить запросы клиентов и предоставить удобный доступ к бумагам, в том числе через мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции. Ранее подать заявку на участие в таком размещении можно было только по телефону.

«Мы стараемся сделать так, чтобы у наших клиентов был максимально широкий выбор возможностей для инвестиций и доступ ко всем инструментам, которые есть на рынке, чтобы каждый мог отобрать подходящие ему продукты и приобрести их удобно, онлайн в один клик. Также мы продолжаем совершенствовать визуализацию, ведем серьезную работу с графиками, чтобы инвесторам было просто получать любую необходимую информацию по активам в понятном для них формате», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

В новой версии добавлены тайм-фреймы на графиках инструментов: в линейном появился период с ценой за все время, в свечном — получасовые и недельные периоды.

Это третье обновление мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции в 2021 г. Функционал мобильного приложения расширяется и совершенствуется в постоянном режиме ежемесячно. Популярность мобильного приложения стабильно растет. Количество ежедневно его использующих клиентов только с начала 2021 г. увеличилось на 19% и сегодня превышает 280 тысяч человек. В приложении ежедневно совершается 820 тысяч сделок, обороты по ним превышают 100 млрд рублей. Ежемесячный оборот сделок в ВТБ Мои Инвестиции превышает 1,5 триллиона рублей.