«Открытие»: На старте торгов в России можно ждать незначительное изменение индексов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Валюты сырьевой направленности слабеют до 0,25% в NZD. Нефть теряет более 1%. Азиатские рынки растут, но большинство площадок остаётся закрытыми. Фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе, но обещают рост в DJIA и S&P 500, а вот NASDAQ может вновь забуксовать. Сильные данные по рынку труда в США всё же напоминают о том, что ФРС может столкнуться с необходимостью пересмотра текущей денежной политики в обозримом будущем. На старте торгов в России можно ждать незначительное изменение индексов.

Итоги предыдущей недели

По итогам недели индекс МосБиржи поднялся с 3489,83 п. до 3558,22 п., а РТС с 1449,85 п. до 1466,71 п. Пара EUR-USD упала с $1,1795 до $1,1763. USD-RUB поднялась с 75,66 до 76,55, а EUR-RUB с 89,24 до 89,95. Нефть Brent подорожала с $64.57 до $64,86 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1726,30 до $1728,30 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 1036,62 тонн до 1032,83 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3974,54 п. до 4019,87 п.

Прошедшая неделя оказалась вполне спокойной для рынков. Статистика по Европе и США за март указывает на дальнейшее улучшение. Доходности на рынках облигаций стабилизировались, но на довольно высоких значениях. Инфляция в еврозоне ускорилась до 1,3%, но в ЕЦБ это считают временным явлением. ОПЕК+ решила с мая начать повышение производства, хотя восстановление спроса остаётся слабым. Во Франции объявили общенациональный карантин. В Голландии решили полностью остановить вакцинацию людей моложе 65 лет вакциной AstraZeneca. Впереди апрель, который исторически является одним из самых лучших месяцев для рынков США и Европы.

События предстоящей недели

Первый день недели будет выходным во многих странах, включая Австралию, Гонконг, Китай, Францию, Германию, Италию, Великобританию, Испанию и др. В США выйдут индексы PMI в сфере услуг и сводный индикатор, а затем ISM в непроизводственной сфере. Также будет опубликована статистика производственных заказов. В России выйдет индекс деловой активности в сфере услуг, а также Минфин объявит параметры валютных интервенций на апрель. «Ленэнерго» отчитается за 2020 год по РСБУ.

Гонконг продолжит отдыхать во вторник. Резервный Банк Австралии примет решение поставке, но изменений денежной политики не ожидается . В Китае выйдет индекс PMI от Caixin в сфере услуг. Далее индекс доверия инвесторов еврозоны (Sentix). Безработица в еврозоне могла остаться на уровне 8,1% в феврале. Поздно вечером отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России выйдет статистика инфляции за март. Ожидается, что инфляция превысит 5,8%.

В среду будут публиковаться индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы в странах, которые отдыхали в понедельник по случаю Пасхи. Ожидается, что сводный индекс еврозоны составит 52,5 п. за март. В Великобритании сводный PMI может составить 56,6 п. Вечером в США данные по экспорту и импорту. Далее отчёт Минэнерго США, а поздно вечером будет опубликован протокол заседания ФРС. В России выйдут финансовые результаты Сбербанка за первые три месяца по РСБУ.

Германия в четверг сообщит данные по динамике производственных заказов за февраль. Индекс строительной активности Великобритании мог снизиться в марте до 51,0 п. с 53,3 п. Цены производителей еврозоны могли резко ускорить свой рост за март на 1,2%. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Вечером выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. В России АФК «Система» отчитается по МСФО за 2020 год, как и «НОВАТЭК».

Китай в пятницу может сообщить об усилении дефляции до -0,4% в марте по сравнению с -0,2% в феврале. Цены производителей КНР могли замедлить свой рост до 1,5% в марте по сравнению с 1,7% в феврале. Далее Германия сообщит о промышленном производстве за февраль, когда оно могло возрасти на 1,5%. В США опубликуют статистику цен производителей. Ожидается, что PPI мог подняться до 3,8% по сравнению с 2,8% в феврале. Базовый PPI мог ускорить рост до 2,7% с 2,5% в феврале. Кстати, данная статистика может спровоцировать очередную волну роста доходностей казначейских обязательств. Вечером отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России выйдет статистика по торговому балансу. «Алроса» сообщит отчётность по РСБУ за первые три месяца. «Сургутнефтегаз» отчитается за IV квартал и 2020 год по МСФО.

Торги на работающих азиатских рынках проходили на положительной территории. Позитивный настрой основывается на сильных данных по рынку труда в США. В минувшую пятницу вышла американская статистика, которая показала 916 тыс. новых рабочих мест за март, а также падение безработицы до 6,0% с 6,2% в феврале. Индекс доллара торговался с незначительным снижением чуть выше 93,0 п. Доходность по американским 10-летним казначейским обязательствам оставалась около 1,72%. Однако торги понедельника проходят при низкой активности, поскольку многие рынки остаются закрыты по случаю пасхальных праздников. В Японии индекс деловой активности в сфере услуг поднялся до 48,3 п. с 46,3 п. в феврале. В Южной Корее компания LG Electronics объявила о закрытии подразделения производства устройств мобильной связи. Вместо этого LG Electronics займётся разработкой и выпуском продукции для электромобилей. К 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 30116,93 п. (+0,88%),

KOSPI - 3120,21 п. (+0,24%).

Нефтяные контракты торговались в минусе. В конце прошлой неделе котировки росли на фоне оптимистичных заявлений в ОПЕК+ по поводу восстановления спроса. Однако оптимизм этот всё же носит сдержанный характер. На рынке также говорят о сокращении потенциала роста котировок из-за влияния США на Саудовскую Аравию. Перед заседанием ОПЕК+ состоялась беседа министров энергетики США и Саудовской Аравии, в которой американская сторона настаивала на обеспечении более комфортных условий восстановления глобальной экономики. Кроме того, на текущей неделе состоятся неофициальные переговоры представителей Вашингтона и Тегерана по поводу режима санкций, которые были возобновлены при администрации Дональда Трампа. Впрочем, Иран отвергает какие-либо предложения о постепенном снятии возобновлённых санкций в обмен на свои очередные шаги по сокращению потенциала разработки ядерного оружия. Соответственно, смягчение санкционного режима может состояться в неопределённом далёком будущем. К 9:00 мск: