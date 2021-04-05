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ИАЦ «Альпари»: Торговая сессия по рублю открылась ростом

В пятницу, 2 апреля, рубль закрылся снижением против иностранных валют. Пара доллар/рубль повысилась на 0,39%, до 76,55 руб., евро/рубль — на 0,14%, до 89,95 руб., фунт/рубль — на 0,24%, до 105,80 руб. Рубль подешевел к иностранным валютам в условиях тонкого рынка из-за закрытия многих бирж, включая нефтяной рынок.

В связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) в пятницу были закрыты биржи США и большинства стран Европы, а также некоторых других стран. Из-за этого объемы торгов на открытых биржах были значительно ниже обычного уровня.

На американской сессии повышение курса доллара было обусловлено позитивными данными по рынку труда в США. В марте Штаты создали больше 900 тыс. рабочих мест, что стало максимальным приростом с августа 2020 года. Показатели за январь и февраль были пересмотрены в сторону повышения. Безработица снизилась до 6,0%. Доля экономически активного населения увеличилась до 61,5%.

Внешний фон для российских активов ухудшился из-за заголовков в новостной ленте о стягивании российских войск к восточным границам Украины. В Минобороны РФ объяснили перемещение военной техники по своей территории с плановыми мероприятиями учебной подготовки.

В понедельник, 5 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $64,21 (-0,63%). На Мосбирже пара доллар/рубль открылась снижением. За один доллар дают 76,29 руб. Цена находится около ключевого сопротивления 76,55 руб. Если продавцы защитят его, то стоит ожидать возвращение курса доллара к уровню 75 руб. за доллар.

На глобальном рынке доллар США торгуется в минусе ко всем основным валютам. Если нисходящая коррекция по доллару ускорится, то уже сегодня можно увидеть падение пары до 75,75 руб. При закрытии торгов выше уровня 77 руб., возрастут риски ослабления рубля до 78 руб.

Фондовый рынок

Торги по индексам закрылись небольшим ростом. По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,87%, до 3 558,22 пункта, индекс РТС — на 0,64%, до 1 466,71 пункта. Биржи в США и Европе не работали, поэтому активность на открытых рынка была низкой.

В понедельник, 5 апреля, на Мосбирже фьючерсы на индексы открылись снижением. Они корректируются к пятничному росту. Негативная динамика может сохраниться до американской сессии. В целом общий настрой по российским индексам позитивный. Ситуация ухудшится, если индекс МосБиржи и РТС упадут ниже 3539 и 1420 пунктов соответственно.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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