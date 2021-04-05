Сбербанк получит более $35 млн в качестве дивидендов от дочернего банка в Беларуси

Решением годового общего собрания акционеров дочерний банк Сбербанка в Беларуси - БПС-Сбербанк - выплатит рекордные дивиденды по итогам 2020 года. Общая сумма выплат превысит 94 млн белорусских рублей (BYN).

Выплата будет произведена в два этапа. Первый транш был в конце марта, второй платёж будет осуществлён в четвёртом квартале текущего года.

Тимур Козинцев, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока Sberbank International:

«Дочерние банки Сбера работают по принципу возврата капитала акционерам. В это непростое время мы считаем крайне важным выплачивать достойные дивиденды акционерам, которые поверили в нашу стратегию и проинвестировали свои средства. На мой взгляд, это позитивный сигнал для рынка, свидетельствующий о том, что мы крепко стоим на ногах во всех странах нашего присутствия и имеем возможность порадовать акционеров хорошими дивидендами».