ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро понедельника противоречивые

Американская валюта продолжит движение в диапазоне 75-77,5 рубля На старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи подняться выше 3560 пунктов. При этом в дальнейшем рынок перейдет в боковое движение на фоне отсутствия торгов на европейских площадках. Ближе к концу сессии на нашем рынке наметится активизация игроков, чему способствует возвращение американских инвесторов после длинных выходных. При этом индекс МосБиржи во второй половине дня попытается сделать еще один шаг в сторону исторических максимумов, установленных в середине марта в районе 3600 пунктовНа текущей неделе прогнозируем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,00 – 7,25% годовых ГЛАВНЫЕ

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Расчетные дивиденды Сургутнефтегаза (ДЕРЖАТЬ) на "преф" за 2020 г. - 6,72 руб./акцию (ПОЛОЖИТЕЛЬНО)

Отчетность Сургутнефтегаза по РСБУ важна, так как является базой для выплаты дивидендов. Основной интерес представляют дивиденды на привилегированные акции, так как по обыкновенным акциям компания платит фикс. Исходя из результатов деятельности, держателям привилегированных акций можно рассчитывать на 6,72 руб./акцию или 16% доходности (по данным на закрытие пятницы). Это весьма щедрые дивиденды не только для рынка, но и самого Сургутнефтегаза.

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