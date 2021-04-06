«Фридом Финанс»: Инвесторы отыгрывают позитивную макростатистику

Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 1 апреля американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 1,18%, до 3909 пунктов, NASDAQ вырос на 1,76%, Dow Jones прибавил 0,52%. Локомотивом для широкого рынка выступил ИТ-сектор (+2,10%), который продолжил отыгрывать потери, понесенные в марте. Энергетический сектор вырос на 2,66%. Позитивные настроения инвесторов были обусловлены инфраструктурным планом Джо Байдена, а также ожиданием сильной макростатистики по рынку труда за март.

Разработчик аккумуляторных батарей нового поколения QuantumScape (QS: +10,2%) объявил об успешном завершении испытаний прототипов батарей в Германии. Volkswagen инвестирует в компанию дополнительные $100 млн.

Чип-мейкер Micron (MU: +4,8%) продемонстрировал сильные квартальные показатели, при этом менеджмент повысил прогнозы на год.

Китайский производитель электрокаров NIO (NIO: +1,7%) отчитался о росте продаж за март на 373% г/г, до 7257 машин.

Сегодня мировые фондовые рынки демонстрируют преимущественно положительную динамику, хотя объемы торгов существенно снижены по причине пасхальных праздников. Многие мировые биржи сегодня не работают, но американские площадки будут функционировать в штатном режиме.

Фьючерсы на S&P 500 прибавляют 0,5% по сравнению с уровнем закрытия основной торговой сессии в четверг. Одним из основных позитивных факторов является отчет по рынку труда США за март, опубликованный в пятницу, когда торги на фондовых площадках не проводились. Экономика США добавила 916 тыс. рабочих мест в неаграрных секторах, что значительно выше консенсус-прогноза на уровне 660 тыс., а соотношение занятых граждан к населению США поднялось на 0,2%, до 57,8%. Согласно этим данным, экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее. Впрочем, некоторые опережающие индикаторы, такие как динамика трат по банковским картам, уже указывали на ускорение темпов роста ВВП.

В то же время постепенное открытие экономики обусловливает риск повышения заболеваемости COVID-19. Впрочем, если вакцинация будет проводиться более активно по сравнению с текущими темпами (3 млн доз в день), то инвесторы будут склонны игнорировать временный всплеск заражений.

Азиатские фондовые площадки закрылись в зеленой зоне. Японский Nikkei 225 вырос на 0,79%, в то время как на китайских и гонконгских биржах торги сегодня не проводятся. Европейские площадки также не работают.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис растет до 1,72%. Золото торгуется на уровне $1725. Фьючерс на нефть марки Brent снижается до $63,5.

Мы ожидаем, что сегодня S&P 500 будет склонен к росту с целью в 4050 пунктов.

Сегодня запланирована публикация индекса менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за март. Ожидается рост показателя с 55,3 до 58,5 пунктов, что будет отражать ускорение темпов восстановление сектора услуг, который является ключевым для американской экономики. Учитывая сильные данные найму за март, опубликованные 2 апреля, мы полагаем, что фактическое значение индекса также способно превысить консенсус-прогноз и поддержать «быков» на фондовом рынке.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 66 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Тем не менее опасения относительно новой волны COVID-19 в Европе, роста инфляции и доходностей трежерис во второй половине весны оказывают негативное влияние на настроения инвесторов.

Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор MACD указывает на сохранение преимущества «быков», а индикатор RSI пока не достиг зоны перекупленности и имеет пространство для повышения, поэтому движение к новым максимумам способно продолжиться.

6 апреля один из крупнейших производителей оборудования для индустрии полупроводников Applied Materials (AMAT) проведет День инвестора, главной темой которого станет дальнейшая стратегия компании после срыва сделки по покупке Kokusai Electric 29 марта. Напомним, что ранее, 22 марта, менеджмент принял решение о расширении программы выкупа активов на дополнительные $7,5 млрд. Еще одной темой встречи станут среднесрочные цели развития в целом. Кроме того, мы ожидаем комментариев СЕО Applied Materials по поводу резкого увеличения планов капитальных инвестиций со стороны крупнейших производителей полупроводников, включая Intel, TSMC, Samsung и оценок продолжительности текущего бизнес-цикла. Также, вероятно, менеджмент представит обновленные прогнозы роста на следующий квартал и на полный 2021 год. Согласно консенсус-прогнозу Factset, в следующем квартале выручка вырастет на 36,5% г/г, EPS (non-GAAP) — на 70% г/г.

Один из лидеров девелопмента жилой недвижимости в США Lennar Corp. (LEN) проведет ежегодное собрание акционеров 7 апреля, в ходе которого, возможно, станет известна дополнительная информация о создании нового бизнеса по аренде жилья Upward America Venture и продаже непрофильных подразделений. Компания представила сильные финансовые результаты за квартал и год, закончившиеся 28 февраля 2021 года. Однако имеются опасения по поводу изменений рыночной конъюнктуры: с начала 2021 года началось снижение объемов строительства на рынке жилья, на что указывает 9%-ное снижение новых объектов строительства (housing starts) в феврале. Давление на рынок оказывает дефицит комплектующих для домов и стремительный рост цен на пиломатериалы как основной материал строительства в теплых штатах — ключевом регионе сбыта. Пока спрос остается высоким, а предложение снижается, застройщики продолжат извлекать выгоду. Мы ожидаем замедление темпов роста индустрии с выходом страны из пандемии.

В четверг, 8 апреля, алкогольный гигант Constellation Brands (STZ) представит отчет за 2021 финансовый год. Его последние квартальные показатели отразили необычайно сильный рост продаж, поскольку устойчивое домашнее потребление пива компенсировало падение спроса в барах и ресторанах. Наряду с Boston Beer, продажи Constellation Brands составили большую часть роста всей отрасли в 2020 году. Отчет на этой неделе должен содержать больше свидетельств сильного роста импортных пивных брендов, таких как Modelo и Pacifico, наряду со скромным успехом запуска продаж хард-зельтера Corona, который непосредственно конкурирует с франшизой Truly от Boston Beer. Рост продаж замедлится по сравнению с прошлым кварталом из-за сдвигов в отгрузке и запасах. Ожидается, что выручка Constellation Brands может снизиться на 2%, до $1,865 млрд. Движение акций будет зависеть от прогноза на 2022 финансовый год, который может исходить из позитивного сценария для пивного подразделения и недавно преобразованного сегмента вина и спиртных напитков, а также учитывать некоторые потенциально крупные возможности в рекреационном сегменте каннабиса.