«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи будет стремиться к отметке 3500 пунктов

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Росту фондовых рынков в начале новой недели способствовала публикация сильной макростатистики в США 2 апреля: в частности, было создано 916 тыс. рабочих мест, что на 40% больше, чем ожидалось ранее.

5 апреля торги на биржах в Гонконге и континентальном Китае не проводились. Японский Nikkei и южнокорейский Kospi выросли на 0,79% и 0,26% соответственно.

Негативным фактором стало рекордное количество заболевших COVID-19, зафиксированное в Индии. Введение новых ограничений в регионе страны, который обеспечивает существенную долю индийского ВВП, потенциально ограничивает восстановление экономики. Тем не менее рынки Европы и США продолжают ралли, отыгрывая хорошую статистику и анонсирование нового этапа стимулирования экономики в США: Euro Stoxx 50 вырос на 0,7%, S&P 500 прибавил 1,2% к 17.00 (мск).

Котировки нефти консолидируются, поскольку ухудшение ожиданий оказывает давление на российский рынок. Майский фьючерc на Мосбирже торгуется вблизи $63,2 за баррель (Brent). Поддержкой выступает решение Саудовской Аравии повысить цены для Азии, что компенсирует давление на котировки, обусловленное решением ОПЕК+ постепенно снимать ограничения. Ранее Саудовская Аравия добровольно приняла на себя дополнительные обязательства по сокращению добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки. В результате отказа королевства от этих ограничений и с учетом постепенного пересмотра общих договоренностей по сделке ОПЕК+ с мая по июль в совокупности ежедневная добыча в стране превысит 2 млн баррелей. В среднесрочной перспективе это повышение будет ограничивать потенциал роста цен.

Несмотря на умеренно благоприятный внешний фон, индекс Мосбиржи теряет более 1% к 17.30 (мск), индекс РТС снижается на 0,5%. Наиболее благоприятную динамику демонстрируют ТМК, ЛСР, ВТБ, ГДР Русагро, En+, TCS Group и ММК. Слабее прочих выглядят бумаги Сургутнефтегаза, ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа и Petropavlovsk. Совет директоров ГК ПИК рекомендовал годовому собранию акционеров дивидендные выплаты по обычке за 2020 год в размере 22,51 руб. на акцию. Поддержкой для бумаг выступит также рекомендация утвердить дивиденды за 1-й квартал 2021 года в размере 22,92 рубля на акцию.

Фактором, ограничивающим укрепление рубля в апреле, может стать решение Минфина РФ выделить Банку России на период с 7 апреля по 7 мая 2021 года 185,7 млрд рублей для покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. По отношению к закрытию предыдущей торговой сессии (76,55 рубля за доллар) российская валюта незначительно укрепляется, стремясь протестировать отметку 76. Евро торгуется вблизи уровней закрытия прошлой недели: на отметке 89,82 рублей за евро к 17.30 (мск). Мы ожидаем снижения волатильности и усиления влияния внешних факторов на динамику российских активов.

Российский рублевый бенчмарк в начале недели вновь стремится к отметке 3500 пунктов, которая выступает теперь поддержкой. Национальная валюта во вторник будет тяготеть к диапазону 75,5–76,5 рублей за доллар США и 89,3–90,5 рублей за евро.