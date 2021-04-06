Телеграм-канал СберИнвестиции — в помощь инвестору

Сбер предлагает удобный инструмент для начинающих и опытных инвесторов — канал CберИнвестиции, который работает в социальной сети Telegram. В его основе — инвестиционная аналитика от лучшей команды аналитиков по российскому рынку — SberCIB Investment Research. В телеграм-канале публикуются утренний и вечерний обзоры рынков, новости и календарь значимых событий, инвестиционные идеи и комментарии аналитиков.

Читателям канала также доступны обучающие форматы и лайфхаки от платформы «Инвестиции. Доходчиво» и экспертов СберИнвестиции с рассказом о продуктах и новостях брокерского обслуживания, рынка ПИФов и доверительного управления, анонсами вебинаров и прямых линий с эмитентами.

Иван Сиворакша, директор Управления глобальных рынков Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: