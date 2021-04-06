Телеграм-канал СберИнвестиции — в помощь инвестору

Сбер предлагает удобный инструмент для начинающих и опытных инвесторов — канал CберИнвестиции, который работает в социальной сети Telegram. В его основе — инвестиционная аналитика от лучшей команды аналитиков по российскому рынку — SberCIB Investment Research. В телеграм-канале публикуются утренний и вечерний обзоры рынков, новости и календарь значимых событий, инвестиционные идеи и комментарии аналитиков.
Читателям канала также доступны обучающие форматы и лайфхаки от платформы «Инвестиции. Доходчиво» и экспертов СберИнвестиции с рассказом о продуктах и новостях брокерского обслуживания, рынка ПИФов и доверительного управления, анонсами вебинаров и прямых линий с эмитентами.
Иван Сиворакша, директор Управления глобальных рынков Дальневосточного банка ПАО Сбербанк:
– Сегодня мы видим большой интерес населения к инвестиционным продуктам. Только за прошлый год число частных инвесторов в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк выросло в 2,5 раза и достигло более чем 120 тысяч человек. Телеграм-канал будет полезен как начинающим инвесторам, которым важно обучиться работе с инструментами, так и уже более опытным, которым интересны тренды инвестиционного рынка и лайфхаки экспертов.