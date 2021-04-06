«Открытие»: Новые отраслевые индексы МосБиржи дебютировали снижением

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», эксперт «Открытие Resеarch».

Индекс МосБиржи по итогам торгов в понедельник, 5 апреля, упал на 0,94% до 3524,93 п. Объем торгов в основной секции составил 52 млрд рублей по сравнению с 33 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС упал на 0,65% до 1457,13 п.

Семь отраслевых индексов упали и три выросли. Напомним, с сегодняшнего дня Московская биржа рассчитывает новые отраслевые индексы – Индекс информационных технологий (акции «Яндекса», депозитарные расписки Mail.ru Group, HeadHunter и Ozon) и Индекс строительных компаний (акции ГК «Самолет», ГК «ПИК», «Группы ЛСР» и Группы «Эталон»), а также их версий полной доходности.

Как мы отмечали ранее, 6 из 8 компаний, которые теперь входят в новые отраслевые индексы, уже являются компонентами индекса МосБиржи. Поэтому факт появления двух новых отраслевых индексов является озитивным фоном, но точно не драйвером роста для компаний-компонентов новых отраслевых индексов. Соответсвено сегодня индекс информационных технологий снизился на -0,27%. Наибольший вес в индексе у акций «Яндекса» (78,4%), а они сегодня были под давлением. При этом индекс строительных компаний упал на 1,3%. Обыкновенные акции ГК «ПИК» (вес в индексе 63,4%) демонстрировали наихудшую динамику среди компонентов отраслевого индекса. Аутсайдером дня стал нефтегазовый сектор (-1,47%), лидировали металлурги (+0,65%).

Из 44 акций индекса МосБиржи 32 потеряли в цене и 11 подорожали. Акции «Лукойла» внесли наибольший весовой вклад в падение индекса (-1,9%). Бумаги ГК «ПИК» продемонстрировали максимальную негативную динамику среди компонентов индекса (-2,9% на 18:50 мск).

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,6%. Индекс торгуется с коэффициентом 20,1 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,8 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 53,2 трлн рублей. Индекс МосБиржи торгуется на 2,1% ниже своего рекордного пика, достигнутого 16 марта.

Количество физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за март 2021 года увеличилось на 754,5 тыс. человек и превысило 11 млн. В марте активность частных инвесторов на бирже была максимальной: сделки совершали более 1,8 млн человек по сравнению с 606,7 тыс. человек в марте прошлого года. Частные инвесторы вложили в марте в российские акции на Московской бирже 14,6 млрд рублей, в облигации – 58 млрд рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) – 11,3 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 77% – приходилась на корпоративные облигации, 18% – на государственные облигации, 5% – на еврооблигации. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 39%, облигациями – 15%, на срочном рынке – 44%, на спот-рынке валюты – 13%.

Рост акций «Мосбиржи» в понедельник связан, скорее, не с этой позитивной информацией, а с традиционной защитной функцией бумаги в периоды минорных настроений среди инвесторов.

Напомним, Московская биржа опубликовала в пятницу итоги торгов в марте 2021 года: общий объем торгов снизился на 8,5% г/г до 90,4 трлн рублей. В частности, объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в марте сократился почти на 15% г/г до 4,4 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями уменьшился на 13% до 2,67 трлн рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями упал более чем на 17% г/г до 1,74 трлн рублей.

Совет директоров ГК «ПИК» сегодня утвердил новую дивполитику. Компания будет стремиться выплатить в качестве дивидендов не менее 30% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Девелопер намерен выплачивать дивиденды на полугодовой основе. Также Совет директоров ГК «ПИК» в понедельник, 5 апреля, рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам 2020 года в размере 22,51 рубля на акцию на общую сумму почти 14,9 млрд рублей. Еще 22,92 рубля на акцию компания может выплатить по итогам I квартала текущего года — на 15,1 млрд рублей. Вместе с финальными дивидендами за 2020 год это составит около 30 млрд рублей.

Как отметил ранее Алексей Павлов, главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку, прежняя дивполитика „ПИКа“, принятая в 2017 году, была привязана к чистому потоку денежных средств от операционной деятельности. Однако по факту девелопер ежегодно выплачивал ровно 22,71 руб. на акцию. То есть фактической связи с CFO не прослеживалось. Любопытно, как будет в этот раз. Если компания выполнит собственный прогноз по росту выручки, то форвардный дивиденд за 2021 год в соответствии с новой политикой может составить порядка 60–70 руб. на акцию.

Стоит отметить, что акции компании росли 10 месяцев подряд и 1 апреля достигли 964,7 рубля. Это новый максимум в непосредственной близости от уровня 1000 рублей, который краткосрочно проверялся на прочность несколько раз в 2007 году практически сразу после листинга. Технические индикаторы рапортуют о краткосрочной перекупленности в акциях девелопера. Мы наблюдаем реализацию биржевой истины «покупай на слухах — продавай на фактах». Бумага дорожала перед публикацией новой дивполитики. Теперь мы видим коррекцию.

«М.Видео-Эльдорадо» также сегодня поделилась дивидендными новостями. Совет директоров группы рекомендовал акционерам утвердить финальные дивиденды по итогам 2020 года в размере 38 руб. на акцию. Таким образом, общая сумма может составить 6,831 млрд рублей. По итогам I полугодия 2020 года группа выплатила промежуточные дивиденды в размере 5,4 млрд рублей (30 рублей на одну акцию). Таким образом, общая сумма дивидендных выплат за 2020 год сможет составить 12,2 млрд рублей (68 рублей на одну акцию), что соответствует 100% показателя скорректированной чистой прибыли компании по МСФО 17 за 2020 год. Собственно, ранее менеджмент ритейлера уже заявлял, что компания планирует направить на дивиденды всю скорректированную чистую прибыль за 2020 год. Так что размер выплат полностью совпадал с ожиданиями.

Внешний фон

Основные фондовые индексы США уверенно торговались в плюсе в понедельник после длинных пасхальных праздников, так как инвесторы с оптимизмом восприняли данные, в конце прошлой недели указавшие на максимальный рост занятости за семь месяцев.

Рост деловой активности в секторе услуг США ускорился в марте: уточненный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора услуг в марте составил 60,4 п. по сравнению с 59,8 п. месяцем ранее. Предварительное значение индекса составляло 60 п. При этом Объем фабричных заказов в США в феврале снизился на 0,8% м/м после повышения на пересмотренные 2,7% в январе, сообщило министерство торговли. Консенсус-прогноз экономистов предполагал снижение показателя на 0,5% м/м. В целом это запаздывающий индикатор, и его снижение в феврале, когда экстремальные холода негативно сказались на экономической деятельности США, не удивили участников рынка.

Отметим наиболее интересные новости на корпоративном фронте.

Tesla обновила собственный рекорд, поставив почти 184800 автомобилей в первом квартале 2021 года. Ожидания были 169850 автомобилей.